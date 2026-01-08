Persiguió por varios kilómetros al nuevo novio de su expareja y lo atacó: la víctima murió

Un violento crimen ocurrido en la ciudad de Londrina, en el sur de Brasil, ha generado profunda conmoción. Un hombre, incapaz de aceptar que su expareja iniciara una nueva relación sentimental, persiguió durante varios kilómetros al nuevo compañero de la mujer y lo atacó con un arma blanca hasta causarle la muerte.

De acuerdo con la información, la víctima había salido de un gimnasio cuando fue interceptada por el agresor. Las cámaras de seguridad del sector registraron cómo el atacante lo siguió de manera insistente por distintas zonas aledañas al lugar, obligándolo incluso a regresar al centro de entrenamiento en un intento desesperado por ponerse a salvo.

Las imágenes muestran que, pese a sus esfuerzos por huir, el hombre fue alcanzado en el estacionamiento del gimnasio, donde recibió una puñalada por la espalda, a la altura del abdomen, lo que lo hizo caer al suelo. En medio del ataque, una mujer que transitaba por el lugar buscó refugio al presenciar la escena.

Aun gravemente herido, la víctima logró incorporarse y correr algunos metros más mientras intentaba contener la hemorragia con la mano. Sin embargo, el agresor volvió a alcanzarlo y le propinó nuevas heridas con el arma cortopunzante.



Otro de los videos revela que el hombre herido logró ingresar nuevamente al gimnasio y permanecer por algunos instantes en el área de recepción, mientras el atacante lo observaba desde el exterior. En un intento por evitar otro ataque, saltó los torniquetes del lugar y se desplazó dentro de las instalaciones. Minutos después regresó a la recepción, aparentemente para pedir ayuda y solicitar la presencia de los servicios de emergencia.

Persiguió por varios kilómetros al nuevo novio de su expareja y lo atacó Foto: captura de video

Cuando parecía que el peligro había pasado, el agresor reapareció de forma sorpresiva y volvió a apuñalarlo, ante la mirada atónita de varios testigos que huyeron para protegerse. Solo uno de ellos decidió enfrentar al atacante, apuntándole con un arma de fuego. Ante esta situación, el agresor se rindió, levantó las manos y se arrodilló hasta ser reducido.

Poco después llegaron agentes de la Policía, quienes procedieron a la captura del homicida. Pese a la rápida intervención, la víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas y a la abundante pérdida de sangre.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales del detenido, mientras el caso reabre el debate en Brasil sobre la violencia motivada por celos y relaciones sentimentales no resueltas.