Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Persiguió por varios kilómetros al nuevo novio de su expareja y lo atacó: la víctima murió

Persiguió por varios kilómetros al nuevo novio de su expareja y lo atacó: la víctima murió

De acuerdo con la información, la víctima había salido de un gimnasio cuando fue interceptada por el agresor.

