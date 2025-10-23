Revista TIME reconoció inventos de Hyundai y Volvo como los mejores de 2025

La revista TIME publicó su lista anual de los mejores inventos del año, en la que destaca innovaciones que marcan tendencias en distintas industrias. En la edición de 2025, dos desarrollos del sector automotor fueron incluidos: un camión autónomo impulsado por hidrógeno creado por Hyundai junto a PlusAI, y el nuevo cinturón de seguridad multiadaptativo de Volvo Cars.

Cada año, la selección de TIME reúne cerca de 300 innovaciones que, según la publicación, redefinen la forma en que las personas viven, trabajan y se desplazan.



¿Cuál fue el mejor invento de Hyundai reconocido por Time?

El modelo elegido por TIME fue el XCIENT Fuel Cell Class 8, un camión pesado eléctrico con pila de combustible de hidrógeno que combina la tecnología de propulsión de Hyundai con el sistema autónomo de nivel 4 SuperDrive™ de PlusAI.

Hyundai XCIENT Fuel Cell Class 8, camión con hidrógeno Foto: Hyundai

La colaboración busca ofrecer una alternativa sostenible para el transporte de carga de larga distancia, reduciendo emisiones y mejorando la eficiencia operativa.

Chul Youn Park, vicepresidente sénior de Hyundai Motor Company, aseguró que el reconocimiento de TIME “es una prueba del poder de la innovación y la colaboración”.



Según el directivo, la compañía busca fortalecer un ecosistema de transporte “sostenible y seguro” a través del uso del hidrógeno como fuente de energía.

Por su parte, David Liu, director ejecutivo de PlusAI, indicó que la distinción “subraya el liderazgo de PlusAI como empresa tecnológica nativa de inteligencia artificial”.

Explicó que la integración del software autónomo con la plataforma de hidrógeno de Hyundai “establece un nuevo punto de referencia para el transporte de mercancías sostenible y transformador”.

El XCIENT Fuel Cell opera actualmente en diez países, entre ellos Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania y Nueva Zelanda, con casi 16 millones de kilómetros recorridos.

En California, 30 unidades funcionan en los puertos de Oakland y Richmond dentro del proyecto NorCAL ZERO, mientras que otras 21 apoyan operaciones logísticas en Georgia mediante la iniciativa HTWO.



¿Qué invento fue reconocido en Volvo?

La segunda innovación reconocida por TIME pertenece a Volvo Cars, que repite en la lista por segundo año consecutivo.

La marca sueca, representada en Colombia por Astara, fue destacada por su primer cinturón de seguridad multiadaptativo, tecnología que debutará en el SUV eléctrico EX60.

El sistema aprovecha sensores que recopilan datos en tiempo real sobre las condiciones del tráfico y las características del ocupante —como su altura, peso o posición— para ajustar la tensión del cinturón y ofrecer una protección personalizada.

Cinturón de seguridad premiado de Volvo Foto: Volvo

Asa Haglund, directora del Centro de Seguridad de Volvo Cars, explicó que esta innovación “ofrece una protección más inteligente y personalizada que puede ayudar a reducir las lesiones”.

El cinturón puede modificar su respuesta según la gravedad del impacto y el perfil de la persona. Además, permite actualizaciones inalámbricas que mejoran su funcionamiento a medida que el vehículo recopila nuevos datos.

El año pasado, TIME también reconoció a Volvo por su sistema de comprensión del conductor, incluido en los modelos EX90 y ES90, que detecta distracción o cansancio.

El EX60 será presentado oficialmente el 21 de enero de 2026 durante un evento en Estocolmo, Suecia, donde se mostrará al público la nueva generación de SUV eléctricos de la marca.