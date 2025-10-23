Tesla llega a la región y abre su primera tienda oficial: ¿qué carros venderá?

La expansión de Tesla en América Latina ya es una realidad. La compañía fundada por Elon Musk abrió su primera tienda oficial en Sudamérica, pero no lo hizo ni en Colombia (donde ya fue registrada hace más de un año) ni en Brasil, sino en Chile.

Con esta apertura, la firma busca algo más que vender carros eléctricos: quiere instalar su ecosistema tecnológico en un país que se ha convertido en referencia para la movilidad sostenible.

El nuevo espacio, ubicado en el Mall Cenco Alto Las Condes, fue inaugurado como un “centro de experiencia” más que una tienda tradicional.

Tesla explicó que su propósito no es solo mostrar sus vehículos, sino permitir que los visitantes conozcan directamente cómo operan los sistemas que los caracterizan: software inteligente, actualizaciones remotas, conducción asistida y gestión energética avanzada.



El recinto cuenta con 260 metros cuadrados y en la apertura se exhibieron dos desarrollos emblemáticos: la camioneta eléctrica Cybertruck y el robot humanoide Optimus, que todavía no tienen fecha oficial de comercialización.

Según representantes de la compañía, ambos llegarán “en un futuro cercano”, sin precisar detalles.

Optimus Tesla aún no tiene fecha de lanzamiento mundial Foto: AFP

¿Por qué Tesla escogió a Chile y qué carros venderán?

La elección de Chile no fue casual. Tesla encontró allí un entorno favorable gracias a su estabilidad económica, sus tratados de libre comercio y una política activa de descarbonización que busca eliminar los vehículos a combustión para 2035.

Con esas condiciones, el país se convirtió en la base de operaciones para el ingreso de la marca a Sudamérica.

Además, Tesla lanzó la campaña “Tesla Boost”, que incluye bonos promocionales de hasta cuatro millones de pesos chilenos. Los carros que venderá son:



El Model 3 quedó con un precio final de $35,9 millones

Model Y se ofrece desde $40,9 millones.

Tesla Cybertruck está en proceso de homologación y costará unos 80.000 dólares.

Tesla Model 3 busca recuperar terreno en el mercado Foto: Tesla Press

Ambos modelos integran sistemas de piloto automático, conducción semiautónoma y monitoreo remoto. La compañía asegura que sus automóviles son altamente seguros, con bloqueo digital y rastreo en tiempo real para prevenir robos.

Tesla también anunció que su plan no se limita a la venta de autos. Para 2026, abrirá su primer Centro de Servicio y Entregas en Santiago, con un espacio de 5.000 metros cuadrados dedicado al mantenimiento y la atención postventa.

Paralelamente, desplegará una red de supercargadores en la Ruta 5, con estaciones cada 200 kilómetros capaces de recargar el 80 % de la batería en 15 minutos. La instalación de la primera fase está prevista para diciembre de este año.

Súpercargadores Tesla en Chile Foto: Tesla

¿Qué pasa con la llegada de Tesla a Colombia?

Aunque Colombia fue uno de los primeros países donde Tesla constituyó una filial formal —Tesla Motors Colombia S.A.S., inscrita desde enero de 2024—, la empresa aún no ha iniciado ventas, aunque sí ha estado contratando personal en el país y su acción ya está disponible en el mercado del país.

De acuerdo con Sandra Barba, directora de regulación y nuevos negocios de Tesla para Latinoamérica, la marca no ha comenzado operaciones por la falta de claridad normativa en temas de almacenamiento energético y remuneración eléctrica.

En un foro de energías limpias, Barba explicó que es indispensable definir cómo se conectarán las baterías a la red nacional y cuáles serán los mecanismos de pago para garantizar la viabilidad del modelo.

Mientras tanto, Chile y México avanzan con proyectos más consolidados. En el primero, Tesla ya inició las ventas de autos eléctricos, y en el segundo, desarrolla su plan para una gigafábrica de gran escala.

En contraste, Colombia apenas revisa la Resolución UPME 528 de 2021, que busca integrar sistemas de almacenamiento de energía al transporte eléctrico.