GM, dueño de Chevrolet, Cadillac y más, prepara regalazo para clientes que tengan estos carros

General Motors (GM), matriz de marcas como Chevrolet, Cadillac, GMC y Buick, presentó en Nueva York una serie de innovaciones tecnológicas que marcarán la próxima etapa de la marca en cuanto a movilidad inteligente.

Durante el evento GM Forward, la compañía mostró cómo está combinando su capacidad de producción con avances en inteligencia artificial, robótica y energía para transformar la relación entre conductor y vehículo.

El encuentro, encabezado por la presidenta y directora ejecutiva de GM, Mary Barra, destacó que el fabricante busca que sus vehículos dejen de ser solo medios de transporte para convertirse en verdaderos asistentes inteligentes.

“Estamos evolucionando hacia una nueva era de movilidad impulsada por la inteligencia, la seguridad y la escala”, explicó Barra durante su intervención.



¿Cuándo llegará la conducción autónoma en General Motors?

Uno de los anuncios más relevantes fue el desarrollo de conducción autónoma “eyes-off”, es decir, sin necesidad de mantener la vista en la carretera, tecnología que debutará en 2028 con el Cadillac Escalade IQ, un SUV eléctrico que inaugurará esta nueva etapa.



GM informó que ya cuenta con más de 600.000 millas de carreteras mapeadas para conducción manos libres en América del Norte, y que los usuarios han completado 700 millones de millas con Super Cruise sin un solo accidente atribuido al sistema.

La empresa destacó además que la experiencia acumulada por Cruise, su división de conducción autónoma, suma más de cinco millones de millas completamente sin conductor, lo que refuerza la base para avanzar hacia vehículos cada vez más seguros y autónomos.

La conducción autónoma debutará con la Cadillac Escalade IQ Foto: GM

GM incorporará la IA de Gemini

Otro de los avances presentados tiene que ver con la inteligencia artificial conversacional. A partir de 2026, los vehículos de GM integrarán Google Gemini, lo que permitirá mantener conversaciones naturales con el automóvil, ya sea para recibir indicaciones, resolver dudas sobre las funciones del vehículo o planificar una ruta.

En una etapa posterior, GM desarrollará su propio modelo de IA personalizado, adaptado a las preferencias y comportamiento de cada conductor y conectado a través de OnStar, el sistema de asistencia de la compañía.

Según explicó la empresa, esta inteligencia podrá incluso anticipar mantenimientos, ofrecer recomendaciones en ruta o enseñar cómo aprovechar funciones específicas, como la conducción con un solo pedal en modelos eléctricos.

Gemini / Foto: Suministrada por Google

Uno de los anuncios más esperados fue el relacionado con la energía doméstica. GM confirmó que a partir de 2026 ofrecerá su sistema completo de respaldo energético GM Energy Home System mediante un esquema de arrendamiento o leasing.

Este paquete incluye carga bidireccional entre el vehículo y el hogar, además de una batería estacionaria doméstica.

El beneficio será primero exclusivo para propietarios de vehículos eléctricos de GM, quienes podrán usar sus autos como fuente de energía para el hogar durante cortes eléctricos o incluso enviar energía de vuelta a la red.

Además, la empresa confirmó que en 2028 estrenará una plataforma de cómputo centralizada con el Cadillac Escalade IQ. Este sistema unificará los controles de propulsión, dirección, seguridad y entretenimiento en un solo núcleo digital, lo que permitirá 10 veces más capacidad de actualización remota, 1.000 veces más ancho de banda y hasta 35 veces más rendimiento de inteligencia artificial.