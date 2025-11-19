Salón del Automóvil 2025: el plan imperdible para los amantes de los carros

Bogotá se prepara para recibir una de las citas más esperadas por los apasionados del motor. Del 14 al 23 de noviembre de 2025, Corferias abrirá sus puertas al Salón del Automóvil 2025, una edición concebida para llevar a los visitantes a un universo donde la tecnología, la emoción y la innovación se encuentran. Bajo el lema “Conduce tus sueños”, el evento promete una experiencia aspiracional que va más allá de la exhibición tradicional de vehículos: busca conectar al público con las sensaciones que despierta la movilidad del futuro.

Considerada la vitrina automotriz más grande de Colombia, esta edición reunirá a las principales marcas del sector en más de 20 pabellones dedicados a mostrar lo último en diseño, rendimiento y soluciones de movilidad. Los asistentes podrán descubrir prototipos, renovaciones de portafolio y lanzamientos exclusivos de vehículos que llegarán al país en 2026, reforzando el carácter internacional del evento.

Uno de los pilares centrales de esta edición será la movilidad sostenible. El Salón dedicará amplios espacios a los vehículos eléctricos e híbridos, donde las marcas presentarán avances en autonomía, eficiencia energética y sistemas de recarga. Para quienes buscan comprender o adoptar tecnologías limpias, este será el lugar ideal para conocer de primera mano las tendencias que marcarán el camino hacia una transición energética responsable.

El evento también dará un espacio destacado a los vehículos comerciales y utilitarios, así como a los servicios que acompañan el proceso de compra: desde accesorios, autopartes y componentes hasta entidades financieras que ofrecerán asesoría y opciones de crédito directo. Se trata de un entorno integral que facilitará a los visitantes informarse, comparar, cotizar y tomar decisiones de inversión con el apoyo de especialistas.



Las experiencias interactivas serán uno de los grandes diferenciadores del Salón del Automóvil 2025. Los visitantes podrán disfrutar de test drives, demostraciones 4x4, recorridos en pistas especiales y activaciones de marca que permitirán sentir la potencia y el desempeño de distintos modelos en condiciones reales. Además, Corferias contará con espacios diseñados para familias y aficionados, creando un ambiente de entretenimiento y aprendizaje para todas las edades.

Para Carlos Ruiz, jefe de proyecto del Salón del Automóvil 2025, esta edición representa “una oportunidad única para que los colombianos vivan de cerca el futuro del sector automotor”. Según explica, todas las marcas participantes presentarán novedades de su portafolio 2026, con una presencia sin precedentes de modelos eléctricos, híbridos y vehículos utilitarios de última generación.

Con una oferta amplia, diversa y pensada para diferentes perfiles de visitante, desde apasionados del motor hasta compradores potenciales o curiosos interesados en la movilidad sostenible, el evento busca convertirse en un referente regional. La expectativa crece y la invitación es clara: sumergirse en el mundo automotriz y dejarse guiar por la emoción de conducir los sueños propios.

Las entradas ya están disponibles en salondelautomovil.com.