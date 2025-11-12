“Subir los aranceles a las motos golpea a quienes más luchan por moverse”: afirma Pedro Nel Quijano

En entrevista con Mañanas Blu, Pedro Nel Quijano, presidente de la Asociación de Concesionarios de Vehículos, advirtió que el nuevo borrador de decreto del Ministerio de Comercio podría impactar fuertemente el bolsillo de miles de colombianos. La propuesta plantea elevar los aranceles a la importación de vehículos y motocicletas, pasando en algunos casos del 15% al 35%.

Aunque el Gobierno asegura que el ajuste busca equilibrar la balanza comercial, el gremio teme que la medida termine castigando a los consumidores, especialmente a quienes adquieren motocicletas como única alternativa de transporte o sustento diario.



¿A quiénes afectará el alza de aranceles?

Durante la conversación con el periodista Néstor Morales, Quijano fue claro: “Los aumentos de precios afectan siempre más a las clases que tienen menor potencial económico. Una persona con buena capacidad económica quizá asuma el alza, pero en las motos es muy indicativo. Las motos las compran quienes más luchan por moverse”, afirmó.

El dirigente gremial explicó que en Colombia se venden cerca de un millón de motocicletas al año, la mayoría provenientes de China e India, países con los que el país no tiene tratados de libre comercio. Por tanto, el incremento de los aranceles impactaría directamente a ese segmento de consumidores.

Las motocicletas ahora deberán seguir una nueva normativa para mejorar la seguridad vial en Colombia Foto: Unsplash

Impacto en el mercado automotor colombiano

Según Quijano, el alza no afectaría a todo el mercado por igual. “Solo el 25% de los vehículos importados pagaría más, pero eso bastaría para encarecer los precios y frenar la recuperación de un sector que apenas se estaba levantando después de dos años de crisis”, señaló.

El presidente de los concesionarios recordó que las marcas con producción en países aliados, como Corea del Sur, México, Estados Unidos o Brasil, quedarían exentas del aumento. Sin embargo, firmas japonesas como Toyota, Mazda, Nissan o Subaru sí verían encarecidos varios de sus modelos, salvo aquellos ensamblados en naciones con acuerdos comerciales.

Para Quijano, la propuesta del Ministerio de Comercio llega en un momento inoportuno: “Después de dos años difíciles, las ventas mostraban recuperación, pero esto, por supuesto, no ayuda”. Con tono de advertencia, concluyó: “El Gobierno cree que los precios son insensibles, pero el mercado demuestra lo contrario. Subir aranceles puede frenar la movilidad de quienes más la necesitan”.



Aranceles en Colombia: debate entre protección e impacto económico

La discusión apenas comienza, pero el borrador del decreto ya encendió las alarmas en el sector automotor. Mientras el Ejecutivo busca fortalecer la industria nacional, los concesionarios piden evaluar alternativas que no afecten a los consumidores más vulnerables ni frenen la recuperación del mercado automotor colombiano.

