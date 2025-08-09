Publicidad

Tránsito pondrá CEPOS a los vehículos mal estacionados: Autos y Motos, programa 9 de agosto de 2025

Tránsito pondrá CEPOS a los vehículos mal estacionados: Autos y Motos, programa 9 de agosto de 2025

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 9 de agosto de 2025.

Autos y Motos
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 09, 2025 01:45 p. m.

En Autos y Motos de este sábado, 9 de agosto de 2025, estos fueron los temas:

  • Jim Lovell, famoso astronauta de la Nasa, murió el pasado 7 de agosto de 2025 a sus 97 años.
  • Chery presento su nuevo carro eléctrico en Colombia. Se trata de la SUV Compacta iCar 03, que llegó con dos versiones.
  • La Secretaría de Turismo de Medellín, reportó más de 2 millones de participantes en sus eventos. Autos, motos y chivas invadieron la Feria de Flores en Medellín.
  • Desde el lunes 11 de agosto, los agentes de Tránsito en Cali empezarán a poner CEPOS a los vehículos mal estacionados en la ciudad.

Escuche el programa completo aquí:

