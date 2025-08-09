Tránsito pondrá CEPOS a los vehículos mal estacionados: Autos y Motos, programa 9 de agosto de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 9 de agosto de 2025, estos fueron los temas:



Jim Lovell, famoso astronauta de la Nasa, murió el pasado 7 de agosto de 2025 a sus 97 años.

murió el pasado 7 de agosto de 2025 a sus 97 años. Chery presento su nuevo carro eléctrico en Colombia . Se trata de la SUV Compacta iCar 03, que llegó con dos versiones.

. Se trata de la SUV Compacta iCar 03, que llegó con dos versiones. La Secretaría de Turismo de Medellín, reportó más de 2 millones de participantes en sus eventos. Autos, motos y chivas invadieron la Feria de Flores en Medellín.

reportó más de 2 millones de participantes en sus eventos. Autos, motos y chivas invadieron la Feria de Flores en Medellín. Desde el lunes 11 de agosto, los agentes de Tránsito en Cali empezarán a poner CEPOS a los vehículos mal estacionados en la ciudad.



Escuche el programa completo aquí: