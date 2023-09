Tres cosas que nunca debe hacer en un carro automático o podría “destruirlo”, según mecánico

Conducir un carro automático es conveniente y cómodo, pero hay ciertas prácticas que los conductores deben evitar para garantizar la durabilidad y el rendimiento óptimo de un automóvil, porque, de lo contrario, podrían “destruirlo”.

Así lo dio a conocer el popular mecánico en línea Scotty Kilmer, quien cuenta con una experiencia de más de 55 años y publica regularmente videos en su canal de YouTube, aconsejan do a los conductores y enseñándoles a sacarle provecho a sus inversiones.

Es así como explicó a los propietarios de carro automáticos cómo evitar problemas y costosas reparaciones y enlistó tres malas prácticas que nunca debería de realizar un conductor de este tipo de cajas.

Permanecer en "drive" al estar estacionado por tiempos prolongados es una mala costumbre. Foto: Blu Radio

En uno de sus videos más populares, Scotty explicó que todos los propietarios de vehículos con caja de cambios automática deben tener cuidado de cambiar el líquido de transmisión regularmente.

Malas prácticas en carro automático

Uno de los errores más comunes en un carro automático es ignorar el cambio periódico del ATF. Aunque hay fabricantes que sugieren que la transmisión es "para toda la vida", es crucial cambiar el ATF cada 96.000 a 130.000 kilómetros para asegurar un rendimiento óptimo y evitar costosas reparaciones.

"Si tienes un auto de modelo reciente, no escuches este absurdo. Dice 'no es necesario reemplazar ATF [líquido de transmisión automática] en condiciones de conducción normales'. Es un montón de tonterías", explicó.

Es vital prestar atención a los ruidos anómalos en un carro. Foto: AFP

Asimismo, Scotty agregó que los conductores nunca deben cambiar de marcha. No se debe cambiar la palanca de cambios de "drive" a "reverse" o viceversa mientras el carro automático está en movimiento. Este error puede dañar gravemente la transmisión y llevar a costosas reparaciones. Asegúrese de que el vehículo esté completamente detenido antes de cambiar de dirección.

"He tenido más de un cliente, adolescentes cuando están aprendiendo a conducir y jugando con sus amigos, hacen eso, lo ponen en reversa, y simplemente destruyen la transmisión", puntualizó.

Por último, permanecer en "drive" al estar estacionado por tiempos prolongados es una mala costumbre. Si se encuentras en una situación donde debe esperar por un largo período con el motor en marcha, no dejes la transmisión en "drive".

La seguridad vial es primordial, por lo que es esencial abordar cualquier anomalía en el manejo del carro lo antes posible. Foto: AFP

"Si va a estar allí durante mucho tiempo, simplemente apaga el auto o al menos ponlo en 'park', porque en 'park' no está directamente conectado, el convertidor de par no está enviando mucha potencia, así que no se calentará tanto en 'park' como en 'drive'", detalló.

Siguiendo estos consejos simples pero importantes, los conductores pueden prolongar la vida útil de su carro automático y reducir el riesgo de costosas reparaciones.