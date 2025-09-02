Volkswagen prepara sorpresa en el Salón de Múnich para competirle a BYD, Kia, Jeep y más

El Salón de la Movilidad de Múnich, también conocido como IAA Mobility, se prepara para recibir las últimas novedades de la industria automotriz.

En esta edición, que abre sus puertas del 9 al 14 de septiembre, uno de los anuncios más esperados será el de Volkswagen, que ha adelantado la presentación de un nuevo vehículo eléctrico diseñado para ampliar su presencia en el segmento más competitivo del mercado actual.



¿Volkswagen presentará su SUV eléctrico más barato?

En los últimos dos años, el mercado de los SUV y crossovers eléctricos ha crecido. Marcas como BYD con el Yuan Up, Kia con los modelos EV2 y EV3, Peugeot con el E-2008, Opel con el Mokka Electric, Jeep con el Avenger y Volvo con el EX30 han consolidado su participación en la categoría.

BYD Yuan Up es de las SUV eléctricas más vendidas en Colombia Foto: BYD Press

La respuesta de Volkswagen llega con un modelo que busca posicionarse dentro de este grupo de rivales y ofrecer una alternativa dentro de la gama de acceso de la marca alemana.

La firma de Wolfsburgo había mostrado en 2023 el prototipo ID.2all, un hatchback compacto con enfoque urbano. Desde entonces, la marca incluso desarrolló una variante conceptual con sello GTI, aunque sin detalles técnicos confirmados sobre su potencia.

Ahora, la sorpresa que prepara Volkswagen en Múnich es una reinterpretación de aquel proyecto: un crossover basado en el ID.2all, pero con un diseño adaptado a la demanda global de SUV eléctricos.



¿Cómo será el SUV eléctrico de VW?

De momento solo se conoce un boceto oficial del nuevo modelo. En las imágenes se aprecian líneas robustas y proporciones que lo acercan al tamaño del T-Cross, aunque con un interior más amplio gracias a la plataforma eléctrica dedicada.

Nuevo SUV eléctrico de Volkswagen Foto: VW

Según datos previos del ID.2all, las medidas rondarían los 4,05 metros de largo, 1,81 de ancho y 1,53 de alto, con una distancia entre ejes de 2,60 metros.

Publicidad

Entre los detalles resaltan las barras de luz delanteras y traseras, así como un emblema iluminado de Volkswagen en la parte posterior. El concepto prescinde de manijas de puertas visibles, un recurso frecuente en los diseños de exhibición.

El crossover, aún sin nombre confirmado, será uno de los primeros vehículos del Grupo Volkswagen en utilizar la variante de tracción delantera de la plataforma MEB.

En el ID.2all, esta arquitectura se combinaba con un motor frontal de 222 caballos de potencia, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de siete segundos y alcanzar 160 km/h de velocidad máxima. Aunque los datos oficiales del nuevo modelo no han sido revelados, se espera que mantenga una propuesta cercana a estas cifras.



¿Cuánto costará el SUV eléctrico de Volkswagen?

Uno de los aspectos clave de este lanzamiento es su estrategia de precio. Volkswagen había prometido llevar el ID.2 al mercado europeo con un valor de 25.000 euros, ubicándose por debajo del ID.3, que supera los 30.000 euros en Alemania.

Nuevo SUV eléctrico de Volkswagen Foto: VW

Publicidad

Para la versión crossover, se calcula que el costo inicial esté en torno a los 30.000 euros, es decir, unos 140 millones de pesos al cambio más impuestos, etc., precio con el que entraría a competir de frente a sus rivales directos.

La presentación mundial del nuevo modelo está programada para el domingo 7 de septiembre, un día antes de su debut ante el público en el IAA Mobility Show.

