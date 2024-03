Abogada de colombianos presos en Haití: "Los estaban esperando en la puerta para ejecutarlos"

Los 17 colombianos presos en Haití por el magnicidio del presidente Jovenel Moise en 2021, que estaban en la prisión civil de Puerto Príncipe donde al menos una quincena de personas murió en un ataque de bandas, fueron trasladados a "otras instalaciones" este domingo, confirmaron fuentes oficiales.

La Cancillería detalló en un comunicado que "el traslado de los colombianos privados de la libertad se produjo después" de enviar "una nota diplomática al Gobierno de la República de Haití, en la que le solicitaba que se brinde especial protección a la integridad física y seguridad de los colombianos privados de la libertad en ese país".

El ataque de las bandas a la prisión permitió la fuga de 3.597 presos, de un total de 3.696, lo que supone algo más del 97 % de los reclusos de la que es la mayor cárcel de la capital haitiana.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la abogada de los colombianos, Sondra Macollins, entregó detalles sobre la situación de los presos, por qué no escaparon de la cárcel como muchos y el traslado a otro centro penitenciario.

De acuerdo con la abogada, los involucrados en el magnicidio decidieron quedarse en la cárcel, pues según ella, les iría peor en la cárcel.

"Quienes están luchando por su inocencia y su libertad no les va mejor en la cárcel, pero les va peor en la calle. Realmente", destacó.

En ese mismo sentido, contó que algunos de los guardianes los ayudaron incluso a protegerse en las instalaciones, en la parte interna porque "la banda de Los Barbecue estaban esperándolos para ejecutarlos en la puerta de la prisión".

Asimismo confirmó el traslado de los colombianos a otro lugar de custodia, "fueron trasladados a traslados a la estación de policía, donde estuvieron la primera ver las primeras semanas cuando fueron capturados y ahí se encuentran en custodia, todos vivos y a la espera de lo que resulte en el transcurso del día. Con el proceso, a ver si es posible que sean trasladados a otra prisión donde tenga seguridad a otro país".

Por otro lado, los reclusos que no han escapado hablaron ante la prensa de las malas condiciones de vida en la prisión civil de Puerto Príncipe, donde al menos tres cuartas partes de los internos están a la espera de juicio.

Uno de ellos explicó a los medios que accedieron al interior del recinto, por qué no huyó: "No me volé porque no debo nada. Estoy viviendo un karma, solamente Dios sabe lo que estoy viviendo y lo que me ha tocado vivir".

