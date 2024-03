Abuelita de 90 años se salvó de ser secuestrada por Hamás al mencionar a Messi, ¿qué dijo?

Cada día se conocen más historias de la guerra en medio oriente entre Israel y el grupo Hamás. Niños, mujeres y adultos mayores han sido víctimas de esta crueldad que no cesa. En esta oportunidad, una abuela de 90 años se salvó de ser secuestrada gracias a mencionar a Messi a sus captores.

La historia de Ester Cunio se viralizó en redes sociales luego de conocerse una foto que tomaron los integrantes de Hamás con la mujer que se encontraba en una silla y luego de ponerle un arma en sus manos.

Abuelita de 90 años se salva de secuestro de Hámas gracias a Messi Foto: redes sociales

¿Cómo salvó Messi a la abuela del secuestro?

A miles de kilómetros de distancia y sin saberlo, Messi ayudó a Ester a tener una segunda oportunidad de vida. Ella se encontraba en su hogar, en el kibutz israelí Nir Oz, cuando integrantes de Hamás ingresaron a su propiedad para intentar secuestrarla.

En medio de la confusa conversación, pues Ester no sabe hablar muy bien árabe o hebreo, logró comunicar a estos hombres armados que ella era argentina. Ellos, al no entender a qué hacía referencia, les dijo que era del mismo país que Messi, por lo que desistieron de secuestrarla y proceder a tomarse una foto con ella.

Publicidad

"No me hables, le digo, porque yo tu idioma no lo sé. El árabe y el hebreo lo hablo mal. Yo hablo en argentino, en castellano. Entonces me dice: '¿Qué es Argentina?' Entonces le digo: 'Tú miras fútbol'. Y entonces me dice "sí". Entonces le digo: 'Yo soy de donde es Messi'. Entonces él me contesta: 'A mí me gusta Messi'. Me agarró el brazo, me dio la escopeta, me puso la mano así y nos sacaron la foto", relató Ester, quien estaba sola en su casa cuando sucedió todo.

La mujer solo espera volver a ver a sus dos nietos, David y Ariel, que siguen "allá encerrados".

Publicidad

La historia de esta argentina hace parte de una variedad de testimonios latinos que rodean la guerra en medio oriente y que se recopilan en un documental de ImmigrantArchive.