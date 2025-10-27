En vivo
Accidente de bus con hinchas del Flamengo deja al menos 16 heridos en Brasil

Accidente de bus con hinchas del Flamengo deja al menos 16 heridos en Brasil

Flamengo, el club más popular de Brasil, disputará el miércoles la vuelta de su cruce de semifinales contra el Racing, en Avellaneda, tras ganar 1-0 la ida la semana pasada en Rio.

Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

Al menos 16 personas resultaron heridas este lunes en el accidente de un autobús con aficionados del Flamengo que viajaba de Brasil rumbo a Argentina por el partido que el equipo brasileño jugará el miércoles contra Racing en las semifinales de la Copa Libertadores, informaron las autoridades.

El vehículo volcó tras derrapar sobre el pavimento mojado por la lluvia en una autopista en Barra Mansa, a las afueras de Rio de Janeiro, según un reporte oficial de la policía de carreteras.

Hay 16 heridos de acuerdo con "informaciones preliminares", sin fallecidos, indica el parte. Las víctimas fueron trasladadas a centros de salud cercanos.

El Flamengo, en un comunicado, dijo que se puso en contacto con las autoridades de la zona para "la atención de los accidentados".

Todos los aficionados que viajaban en el autobús "están a salvo", señaló a su vez una nota en redes sociales de una de las barras del equipo carioca. "La vida de ninguno (de los heridos) corre peligro", añadió.

Fotografías y videos del bus, cruzado de lado en medio de la vía, se hicieron virales en las redes sociales. El accidente ocurrió sobre las 16H00 locales (19H00 GMT).

