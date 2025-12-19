Actor de Hollywood reapareció en público y su aspecto generó preocupación entre seguidores

El actor estadounidense Gary Busey, recordado por una extensa trayectoria en Hollywood y por su participación en producciones como Arma mortal (1987), volvió a llamar la atención pública tras reaparecer en redes sociales con un breve video que despertó inquietud entre sus seguidores.

Busey, de 81 años, había mantenido un bajo perfil desde que en 2022 fue acusado de acoso sexual. Pero, en este 2025 el actor se declaró culpable de los cargos que enfrentaba, lo que marcó un punto de quiebre en su vida personal y profesional. Desde entonces, sus apariciones públicas han sido escasas, hasta ahora.

El reciente video fue publicado en su cuenta de Instagram hace apenas unos días. Aunque el clip dura solo unos segundos, rápidamente se viralizó y generó múltiples reacciones en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter). Incluso, varios medios estadounidenses replicaron las imágenes, entre ellos TMZ, que difundió el contenido a través de TikTok con un mensaje que aludía al impacto que causó su apariencia.

En el material audiovisual, el actor se graba a sí mismo desde el interior de un vehículo. Su aspecto físico no pasó desapercibido: luce el cabello despeinado, una barba más larga de lo habitual y viste de manera informal, con camiseta, saco y gorra, muy lejos de la imagen por la que fue conocido durante sus años de mayor fama. Además, en el video emite sonidos extraños, similares a los de un ganso, lo que incrementó la preocupación y desconcierto entre los usuarios.



😱 De nominado al Óscar a vivir en la calle. 🎬



👨🏻‍🦳 El actor Gary Busey reaparece a sus 81 años con un aspecto que lo vuelve irreconocible. 😳



🎭 La estrella de 'Arma Mortal' se viralizó por que: “Así suena un ganso cuando vuela para avisarte que está ahí arriba”. 🦢🎬… pic.twitter.com/gXB5A3DDh9 — SDP Noticias (@sdpnoticias) December 18, 2025

La reaparición de Busey ocurre tras los hechos registrados en agosto de 2022 durante la Convención Monster-Mania, celebrada en Cherry Hill, Nueva Jersey, donde fue señalado por presuntamente haber tocado de forma inapropiada a tres mujeres durante sesiones fotográficas. Posteriormente, las autoridades confirmaron que el actor enfrentaba varios cargos, entre ellos contacto sexual delictivo en cuarto grado, intento de contacto sexual delictivo y acoso.