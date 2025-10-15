Acusan a hombre de acabar con la vida de su expareja, su exsuegra y un conductor de aplicación

Pablo Laurta, de 39 años, está acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, el pasado sábado en la provincia de Córdoba.

Además, es investigado por la muerte de Martín Palacios, un conductor de una aplicación de transporte que desapareció el pasado martes tras recibir una solicitud de viaje del uruguayo.

Según revelaron las cámaras de seguridad analizadas en la investigación, ese día Palacios se encontró en la terminal de ómnibus de Concordia con Laurta.

"Estamos frente a una verdadera mente criminal metódica, que manejó todas las variables y no actuó por impulso, sino que tuvo plena conciencia de los delitos que iba a cometer", aseguró el ministro de Seguridad.



El sospechoso fue detenido el domingo a 650 kilómetros de la escena del crimen, en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, limítrofe con Uruguay, desde donde planeaba regresar a su país con el niño, explicó la ministra de Seguridad Nacional argentina, Patricia Bullrich.

En su captura, el sujeto señaló: "Todo fue por justicia".

En la habitación del hotel donde Laurta fue detenido, fue hallada la billetera del conductor desaparecido y otros elementos, entre ellos un arma, varios teléfonos celulares, un disco externo, dinero en efectivo y una mira telescópica que se cree habría utilizado para monitorear a su expareja antes de asesinarla.

Según los investigadores, Giardina había huido con su hijo de Uruguay, donde vivían los tres, después de que Laurta intentara ahorcarla. El presunto feminicida cruzó a Argentina en kayak desde la ciudad uruguaya de Salto, según reveló este martes Roncaglia.

Este es el video del conductor con el presunto feminicida

🚨🚨🚨 Esta es la última imagen con vida de Martín Palacios, el chofer que pasó a buscar al doble femicida de Córdoba Pablo Laurta. Así se encontraban en la terminal de Concordia. Se conocían y creen que Laurta lo asesinó al conocer sus planes. Lo buscan en Entre Ríos pic.twitter.com/tVsCQDbZ8p — Diego G (@gabrielediego) October 13, 2025

Laurta, al parecer, es integrante de 'Varones Unidos', una organización antifeminista que se posiciona contra las políticas de género y educación sexual integral en América Latina.

En su página web, destacan lo que denominan "falsas denuncias" de violencia de género y se quejan de una supuesta "promoción del odio a los varones y de la implementación de políticas abusivas, predatorias o discriminatorias contra el varón".

En 2018, Laurta invitó a los argentinos ultraderechistas Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos referentes ideológicos del Gobierno de Javier Milei, a presentar 'El libro negro de la nueva izquierda' en el Palacio Legislativo de Uruguay, como parte de una actividad organizada por 'Varones Unidos'.