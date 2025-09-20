Acusan a hombre de secuestrar y abusar a una mujer discapacitada al interior de un vehículo

La comunidad de Dayton, Ohio, en Estados Unidos, se encuentra asombrada tras revelarse un impactante caso de presunto abuso sexual en el que un conductor se habría aprovechado de una mujer en estado de indefensión.

El acusado fue identificado como Anthony W. Alcorn, un hombre de 69 años, que trabajaba desde hacía ocho años como chofer para Graceworks Lutheran Services, una organización dedicada a brindar apoyo y transporte a individuos con discapacidad.

La víctima es una mujer que padece trastornos de desarrollo mental y requiere asistencia especializada las 24 horas del día.

Los hechos se registraron el pasado martes 16 de septiembre, cuando Alcorn se desviaba del recorrido habitual mientras trasladaba a la mujer en una camioneta de la empresa. Según los reportes de autoridades y medios oficiales, el conductor detuvo el vehículo en un callejón, procedió a sacar a la pasajera y la llevó a la parte trasera del carro, donde presuntamente cometió el abuso.



Un transeúnte notó la escena y comenzó a grabar, confrontando al hombre por lo ocurrido. El testigo confesó que, en un principio, creyó que el trabajador estaba realizando una labor de cuidado, como cambiarle el pañal a la mujer.

Sin embargo, al percatarse del abuso, confrontó al hombre con indignación. “Vi lo que te estaba haciendo, eso no está bien, no puede hacerte eso”, dijo el testigo.

El video se viralizó rápidamente en redes y será parte de la evidencia que las autoridades se encuentran analizando.

Publicidad

Actualmente, el sujeto enfrenta cargos por violación, secuestro e “imposición sexual” grave a persona vulnerable. Luego de ser capturado por las autoridades, el hombre se declaró inocente.

Tras la difusión del video y la imputación de cargos, Anthony fue puesto en prisión preventiva y se encuentra actualmente detenido en la cárcel del condado de Montgomery.

Además, la empresa emitió un comunicado informando el despido del hombre y asegurando estar "indignados".

Publicidad

Este es el video