Acusan de asesinato a padres tras la muerte de su hijo de 7 años

Las autoridades del estado de Michigan, en Estados Unidos, presentaron cargos de asesinato, tortura y abuso infantil contra Damien O’Brien y Jessica O’Brien, una pareja señalada por la muerte de su hijo de siete años.

Según informó la Fiscalía, ambos permanecen detenidos en la cárcel del condado de Genesee y deberán comparecer ante un tribunal el próximo 2 de julio para responder por las acusaciones.

La investigación se centra en la responsabilidad de los padres sobre el cuidado del niño, quien estaba bajo su tutela legal, así como en las condiciones en las que vivía antes de su muerte.

Los registros judiciales indican que Damien O’Brien y Jessica O’Brien fueron acusados el 23 de junio de homicidio no premeditado y de tres cargos de abuso infantil en segundo grado.



Además, las autoridades mantienen cargos relacionados con tortura y abuso infantil tras concluir las primeras investigaciones sobre el entorno familiar y el estado físico del menor.

Uno de los cargos de abuso infantil no solo está relacionado con el niño fallecido, sino también con su hermana de cinco años.

El informe elaborado por el médico forense del condado de Genesee determinó que el niño falleció como consecuencia de una miocardiopatía dilatada, una enfermedad cardíaca en la que las cavidades del corazón se agrandan y se debilitan, reduciendo su capacidad para bombear sangre de manera eficiente.

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De acuerdo con el mismo informe, esta condición suele estar asociada con la obesidad mórbida, definida por un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 40.

Las autoridades señalaron que el menor pesaba aproximadamente 116 kilogramos al momento de su fallecimiento.