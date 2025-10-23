En vivo
Adolescente de 12 años fue golpeada por sus compañeras por usar tenis que no eran de marca

Una niña de 12 años terminó hospitalizada tras una brutal agresión de sus compañeras. La menor habría denunciado problemas 15 días antes.

Adolescente de 12 años fue golpeada por sus compañeras por usar tenis que no eran de marca
Fuertes imágenes de la agresión.
Foto: Freepik y redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Un grave caso de violencia escolar causa indignación luego de que Nicole, una estudiante de 12 años, fuera brutalmente golpeada por varias de sus compañeras por usar unos tenis que no eran de marca.

La agresión, grabada en video por otros alumnos y difundida en redes sociales, mostró la crueldad con la que un grupo de menores atacó a la joven, mientras otros observaban sin intervenir.

Los hechos ocurrieron en la escuela secundaria diurna 324 “Alfonso Caso Andrade”, ubicada en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. En los videos se observa a la víctima sentada en una jardinera mientras recibe insultos y golpes de varias alumnas. En otra grabación, una de ellas la derriba al suelo y continúa golpeándola, mientras le arrebatan su celular, dinero y credencial escolar.

A consecuencia del ataque, Nicole fue hospitalizada durante siete días en el Hospital General de Tláhuac. Los médicos informaron que sufrió múltiples contusiones y un hiposangrado intestinal, aunque no se detectaron fracturas en el cráneo.

Adolescente de 12 años fue golpeada por sus compañeras por usar tenis que no eran de marca

La madre de la menor, Flor Jiménez, relató que su hija llevaba más de dos semanas sufriendo burlas y acoso por parte de sus compañeras, quienes la humillaban por usar tenis que no eran originales.

Según su testimonio, Nicole denunció la situación ante prefectos y docentes del plantel, pero no recibió apoyo. “Les pidió ayuda, pero le dijeron que se sentara y que después verían su caso. Nunca hicieron nada”, afirmó.

De acuerdo con Jiménez, la agresión se registró en dos momentos del mismo día: primero, alrededor de las 5:20 de la tarde, y luego, a la hora de la salida. En esta segunda ocasión, también participaron familiares de una de las agresoras. “La mamá y la tía de una de las niñas la golpearon y la amenazaron con un cúter”, denunció.

El caso ha generado repudio entre padres de familia y colectivos contra el acoso escolar, quienes exigen castigo ejemplar para las responsables y la activación de los protocolos de protección estudiantil.

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) y la Unidad de Atención a la Mujer, Acoso y Situaciones de Integridad (UMASI) confirmaron que se implementaron medidas de resguardo para la víctima y su familia, así como apoyo psicológico dentro del plantel.

Mientras tanto, Nicole continúa su recuperación, mientras su familia insiste en que lo ocurrido no puede quedar impune.

