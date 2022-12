Al incrementar aranceles, Panamá afecta comercio legal con Colombia: MinComercio

Ante la decisión de Panamá de incrementar al 30 % los aranceles de importación de productos, que en su mayoría provienen de Colombia, la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, señaló que esta decisión no combate la ilegalidad sino que afecta el comercio legal de productos que se exportan a ese país.

“Lo que vemos es que Colombia ha puesto medidas para el comercio ilegal y lo que vemos con el nuevo decreto de Panamá es que está poniendo medidas que afectan el comercio legal. Son disposiciones totalmente diferentes donde efectivamente va a hacer una injerencia en Colombia sino también en Panamá porque los productos provienen de Colombia”, dijo la funcionaria.

Aunque la ministra señala que los empresarios están apoyando al gobierno en su decisión de luchar contra el comercio ilegal y el contrabando proveniente de Panamá, lo cierto es que este decreto va a afectar las exportaciones, pues el 79 % de los productos colombianos que se venden al exterior van a Panamá.

“Esto en definitiva no nos ayuda en todo el proceso que estamos trabajando, nosotros insistimos en establecer mediadas que vayan en contra del comercio ilegal y Panamá lo que están haciendo con estas medidas no nos ayudan en ese proceso que afectan el comercio legal y que no ejercen ninguna injerencia sobre lo ilegal”, agregó Lacouture.