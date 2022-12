Al menos 19 muertos y 17 heridos por accidente en carreteras de Ecuador

Un accidente registrado en una carretera de la costa de Ecuador, que involucró a un autobús y a un vehículo de transporte escolar, dejó al menos 19 muertos y 17 heridos, informó el sábado el Servicio Integrado de Seguridad ECU911.



Debido al accidente ocurrido el viernes por la noche, "al momento se registran 19 personas fallecidas", indicó el organismo, que no precisó el número de pasajeros que viajaban en el autobús de servicio interprovincial.



Una fuente del Servicio Integrado de Seguridad señaló a la AFP que el transporte escolar "no cumplía una ruta", por lo que no llevaba estudiantes.



Los 17 heridos, algunos de gravedad, fueron trasladados a varios hospitales como del puerto de Guayaquil, agregó el ECU911.



El accidente, en el que también resultó afectado un vehículo todoterreno, se produjo el viernes por la noche en la vía entre las localidades costeras de Yaguachi y Milagro, anotó el servicio de emergencias.



Los percances de carretera aparecen entre las mayores causas de mortalidad en Ecuador.