En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Inflación
Accidente de avioneta
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Al menos cinco muertos y 20 heridos dejó una fuertes explosión en Pakistán

Al menos cinco muertos y 20 heridos dejó una fuertes explosión en Pakistán

La explosión tuvo lugar un día después de que un vehículo explotase cerca del histórico Fuerte Rojo de Nueva Delhi, en la capital de la India, matando a ocho personas.

Atentado contra policía en Pakistán
Atentado contra policía en Pakistán
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad