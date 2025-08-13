Alaska a temperatura Trump: así es la base donde tendrá histórica reunión con Putin

Será el saludo más frío de las últimas décadas. El presidente Donald Trump llega a darle la mano al presidente Vladimir Putin luego de una serie de ultimátum que nunca se cumplieron para que pusiera fin a la invasión de Ucrania.

Putin estrechará la mano de Trump confiado de tener el tiempo de su parte y que Kiev aceptará finalmente la mayor parte de sus condiciones.

Este viernes 15 de agosto, la Joint Base Elmendorf - Richardson, en Anchorage, Alaska, será sede de la histórica reunión entre Trump y Putin centrada en poner fin al conflicto en Ucrania.



¿En qué se va a centrar la reunión entre Trump y Putin?

El presidente Trump, en sus ansias de lograr el Nobel de la Paz, puede caer en un abrazo del oso ruso, ya que Putin quiere aprovechar la cumbre de Alaska para plasmar en papel lo que no ha podido lograr en el campo de batalla: reconocimiento de la anexión de cinco regiones; neutralidad y desmilitarización ucraniana; cese de la ayuda militar occidental a Kiev y nuevas elecciones para reemplazar a Zelenski.

El mensaje es que el conflicto ucraniano es "un asunto interno ruso" de la victoria depende el futuro político y económico del régimen ruso y que Occidente es el que tiene que convencer a Kiev de que acepte las condiciones del Kremlin.

Trump anunció el pasado 9 de agosto que se reuniría con su homólogo ruso en Alaska el viernes 15 de agosto, información confirmada por el Kremlin minutos después.

La elección de Alaska tiene un simbolismo especial, ya que el estado fue parte del Imperio ruso hasta 1867. La cercanía geográfica entre Alaska y Rusia (menos de 5 km entre las islas Diomede) también refuerza ese simbolismo.

Por eso, el Kremlin pareció encantado con la elección de Alaska, ya que, como argumentó Ushakov, Rusia y EE.UU. "son vecinos, tienen frontera común".

La Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER) es una instalación militar de Estados Unidos ubicada en Anchorage, Alaska. Fue creada en 2010 mediante la fusión de dos bases históricas: Elmendorf Air Force Base (Fuerza Aérea) y Fort Richardson* (Ejército).

Esta unión fue parte de una iniciativa del Departamento de Defensa para consolidar recursos bajo la Comisión de Realineación y Cierre de Bases (BRAC 2005).



¿Cómo es la base de Alaksa?

Ubicada en Anchorage, la más grande de Alaska, tiene una población militar y familiar de más de 32.000 personas, aproximadamente el 10 % de la población local.

Esta rodeada de montañas nevadas glaciares y ríos.

Esta base militar alberga unidades clave como:



673rd Air Base Wing (unidad anfitriona)

3rd Wing (Fuerza Aérea)

176th Wing (Guardia Nacional Aérea)

11th Airborne Division (Ejército)

Alaskan Command (ALCOM)

NORAD Región de Alaska

Joint Task Force-Alaska (JTF-AK)

También opera aeronaves avanzadas como: el F-22 Raptor (caza de superioridad aérea), el E-3 Sentry AWACS (sistema de alerta y control aéreo) y el C-17 Globemaster III, de transporte estratégico.

Su importancia estratégica se basa en que es vital para la defensa de Estados Unidos en el Pacífico y el Ártico. Durante la Guerra Fría, fue considerado un punto clave para proteger al país del entonces bloque soviético.

Putin no visita Estados Unidos desde que se reuniera en 2015 en Nueva York con el entonces presidente, Barack Obama, tras su intervención en la ONU, que allanó el camino a la intervención militar rusa en Siria.

La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con el entonces presidente Joe Biden, celebrado en Ginebra.

Mientras, la última cumbre entre Putin y Trump tuvo lugar en Helsinki, en 2018.