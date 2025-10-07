En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ministro Montealegre
Colombianas en Israel
Aniversario ataque Hamás
Mauricio Lizcano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Alcaldesa recién elegida fue apuñalada: se encuentra en estado crítico

Alcaldesa recién elegida fue apuñalada: se encuentra en estado crítico

La mujer fue apuñalada con un cuchillo "varias veces". Gravemente herida, logró arrastrarse hasta el interior de su domicilio.

Alcaldesa recién elegida fue apuñalada en Alemania: se encuentra en estado crítico
Alcaldesa recién elegida fue apuñalada en Alemania: se encuentra en estado crítico
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

La alcaldesa de la localidad alemana de Herdecke, cerca de Dortmund, fue apuñalada este martes, "un acto odioso" según el jefe del gobierno, Friedrich Merz.

Iris Stalzer, electa a fines de septiembre, fue atacada frente a su casa, según el canal WDR. Los medios locales apuntan a que la alcaldesa socialdemócrata se encuentra herida de gravedad.

Alcaldesa recién elegida fue apuñalada en Alemania: se encuentra en estado crítico
Alcaldesa recién elegida fue apuñalada en Alemania: se encuentra en estado crítico
Foto: AFP

"Tememos por su vida", dijo en una publicación en X el canciller Merz. Stalzer fue apuñalada con un cuchillo "varias veces", según el grupo audiovisual público regional WDR.

Alcaldesa recién elegida fue apuñalada en Alemania: se encuentra en estado crítico
Alcaldesa recién elegida fue apuñalada en Alemania: se encuentra en estado crítico
Foto: AFP

Gravemente herida, logró arrastrarse hasta el interior de su domicilio, según la misma fuente. Iris Stalzer ganó el mes pasado las elecciones en esta ciudad de 20.000 habitantes. Su investidura oficial estaba prevista para principios de noviembre.

Alcaldesa recién elegida fue apuñalada en Alemania: se encuentra en estado crítico
Alcaldesa recién elegida fue apuñalada en Alemania: se encuentra en estado crítico
Foto: AFP

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

violencia

Alemania

Publicidad

Publicidad

Publicidad