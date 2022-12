Alemania felicita a Santos y pide aplicar rápido los acuerdos de paz

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, felicitó al presidente Juan Manuel Santos por el Nobel de la Paz y subrayó la necesidad de trabajar para implementar de forma rápida los acuerdos suscritos con las Farc y superar la división social.

En un comunicado, Steinmeier confió en que el premio recogido por Santos en el ayuntamiento de Oslo sea un "acicate" para seguir avanzando hacia una paz duradera en Colombia, país que representa "un signo de esperanza" en un mundo en el que se suceden sangrientos conflictos.

Tras los acuerdos suscritos, para Alemania resulta fundamental la "rápida" aprobación de la base jurídica necesaria para la aplicación de lo pactado y la superación de las "grandes" divisiones que abrió en la sociedad el conflicto armado y las negociaciones de paz.

"No se podrá lograr de la noche a la mañana, por lo que es todavía más importante no perder tiempo, para que las personas que esperan con tanto anhelo tener una vida más pacífica comprueben que el acuerdo de paz con las Farc no sólo existe en el papel", manifestó Steinmeier.

Tras recordar que Alemania ha acompañado a Colombia en todo el proceso durante los últimos diez años, el ministro de Exteriores ratificó su compromiso con el país latinoamericano en esta nueva fase.

Destacó en concreto la necesidad de poner en marcha proyectos para estabilizar la situación en las zonas de conflicto y mejorar de forma palpable las condiciones de vida de sus habitantes.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El presidente Santos dijo que no estaba en el discurso hacerles un homenaje a las víctimas, pero que realmente el Premio Nobel de Paz que le fue otorgado es para las víctimas del conflicto armado, uno de los propósitos para acabar la guerra con las Farc.

-Ya hay reacciones desde la oposición a propósito del premio Nobel de paz que recibió el presidente Santos. José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático aseguró que es un reconocimiento falaz, que significa la claudicación del presidente ante el grupo de las Farc.

-Hay comunicado de los residentes del edificio Equus 66, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la niña Yuliana Andrea Samboní, sepultada el viernes en la noche en Bolívar, Cauca.-El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, negó que vaya a seguir con el reality show El Aprendiz, como habían afirmado algunos medios.

-Atlético Nacional ya está concentrado en Japón para el Mundial de Clubes. El conjunto colombiano espera conocer su rival el día de mañana.

-Un joven de 21 años y su hermana de 19 fueron detenidos en Bélgica como sospechosos de ayudar al aparato de propaganda del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico.

-En Yemen, al menos 20 soldados y policías leales al presidente Abdo Rabo Mansur Hadi murieron hoy y otros 30 resultaron heridos en un ataque suicida con carro bomba perpetrado contra un cuartel de la Seguridad Central, en la provincia meridional de Adén.

-El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró hoy que el respeto por los derechos humanos en cualquier país "beneficia a todos", ya que promueve el bienestar de cada individuo, proporciona estabilidad a la sociedad y armonía al mundo interconectado.