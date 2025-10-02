Alerta de Trump: dice que estadounidenses pierden US$400 millones al día por este motivo

El cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos ha generado una tormenta política y económica que sigue intensificándose con el paso de los días. Mientras miles de empleados públicos se ven obligados a suspender sus funciones sin salario, las pérdidas económicas alcanzan cifras alarmantes: US$400 millones diarios, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés).

La situación ha escalado a tal punto que la Casa Blanca decidió pronunciarse públicamente a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), calificando el impacto del cierre como “desastroso”. Aunque los datos provienen de la CBO, algunos sectores republicanos desestiman sus conclusiones, alegando que el organismo está influenciado por el Partido Demócrata.

En paralelo, el gobernador de California, Gavin Newsom, también demócrata, aprovechó el contexto para recordar que durante el cierre gubernamental anterior, también bajo la presidencia de Donald Trump, la economía estadounidense perdió cerca de US$11.000 millones. Según Newsom, los republicanos insisten en fórmulas políticas que terminan afectando directamente a la ciudadanía.

Actualmente, múltiples agencias y departamentos federales han suspendido actividades o reducido al mínimo sus operaciones. Esto ha afectado el acceso de millones de estadounidenses a servicios esenciales como trámites migratorios, ayuda alimentaria, subsidios de salud, atención a veteranos e incluso el procesamiento de impuestos y pagos de asistencia social. Muchos empleados públicos se han quedado sin salario, en una situación que recuerda los peores momentos del cierre de 2018-2019, el más largo de la historia del país.



La raíz del conflicto se encuentra en un nuevo desacuerdo entre el Congreso y el expresidente Donald Trump, cuya influencia sigue dominando al Partido Republicano. Según el medio Dallas News, la parálisis comenzó cuando ambas cámaras no lograron acordar un nuevo paquete presupuestario antes de finalizar el año fiscal.

En el fondo, demócratas y republicanos defienden agendas radicalmente distintas.



Los demócratas exigen mantener los subsidios de salud que cubren a millones de personas bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), muchos de los cuales están próximos a vencer.

Los republicanos, por su parte, sostienen que ese financiamiento solo agravaría el costo de las primas de seguros médicos para toda la población y se niegan a aprobarlo sin recortes.

La confrontación política ha encendido nuevamente el debate sobre la gobernabilidad en Washington. Mientras tanto, ciudadanos comunes son quienes pagan el precio más alto. Las repercusiones no solo afectan a empleados públicos y beneficiarios de programas sociales, sino que también ralentizan la economía nacional, al interrumpir la inversión pública y frenar miles de trámites y procesos.

Con la presión creciendo desde múltiples sectores, tanto en Washington como en estados afectados como California y Texas, se espera que ambas partes retomen pronto las negociaciones. Sin embargo, los analistas advierten que si no se alcanza un acuerdo en las próximas semanas, el costo económico y social podría multiplicarse.