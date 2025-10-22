AmCham advierte impacto político y económico tras suspensión de ayuda de EE.UU. a Colombia

La presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, María Claudia Lacouture, advirtió que el anuncio del presidente Donald Trump de suspender la ayuda financiera a Colombia podría tener un efecto inmediato en las relaciones bilaterales y en la continuidad de proyectos claves financiados por Estados Unidos.

“En ese contexto, el anuncio de hoy funciona de forma simultánea como señal política y como instrucción administrativa para frenar obligaciones nuevas, mientras los equipos técnicos y jurídicos determinan qué pagos proceden, cuáles pueden aplazarse y qué líneas quedan sujetas a decisiones del Congreso o a litigios”, indicó María Claudia Lacouture.

Según Lacouture, esta decisión coloca la relación entre Washington y Bogotá en un terreno de alta fricción y anticipa un congelamiento de nuevas obligaciones y desembolsos, mientras se determinan los alcances legales y administrativos de la medida.

Petro y su postura con Estados Unidos // Fotos: AFP

La presidenta de AmCham señaló que la suspensión de fondos genera incertidumbre sobre la continuidad de iniciativas de cooperación en áreas como seguridad, justicia, salud, desminado y desarrollo territorial. Dijo también que se hace necesario activar planes de contingencia y revisar cronogramas de actividades y entregas.



“La traducción práctica dependerá de lo que se comunique a las agencias ejecutoras y de lo que resuelvan, en el corto plazo, los equipos técnicos y jurídicos en materia presupuestal y contractual. Entretanto, la retórica empleada por Trump, que incluye acusaciones y descalificaciones personales, añade un componente de presión pública que puede condicionar la agenda bilateral más allá del frente antinarcóticos”, se lee en un comunicado de AMCHAM.

En este sentido, también se refirió al nuevo bombardeo estadounidense en el Caribe, donde una lancha fue atacada como parte de operaciones contra el narcotráfico. Este hecho, según Lacouture, podría agravar las tensiones diplomáticas entre los dos países, justo cuando los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump intentan recomponer sus relaciones tras los recientes cruces verbales entre ambos mandatarios.

Finalmente, Lacouture hizo un llamado a la calma y al pragmatismo, y pidió mantener abiertos los canales diplomáticos y económicos entre Bogotá y Washington. También insistió en que la relación con Estados Unidos sigue siendo estratégica para Colombia, pero advirtió que el país debe estar preparado para escenarios de incertidumbre y posibles recortes en la cooperación internacional.