Análisis: Las cartas que le quedan a Theresa May tras el duro revés en elecciones

El pasado 8 de junio Theresa May, primera ministra de Reino Unido, sufrió un revés en las elecciones generales británicas al perder mayoría absoluta en el Parlamento con el 42,3% de los votos, que le valieron al Partido Conservador tan solo 317 escaños.

Tim Bell, profesor en política de la Queen Mary University de Londres y experto en temas electorales del Reino Unido, señaló en diálogo con Mundo Blu que, ante tal panorama, May tendrá que hacer “un acuerdo con un partido del norte de Irlanda de derecha”, probablemente con el Partido Unionista Democrático, algo que “no va a resultar popular con la gente en el Reino Unido”.

Según Bell, esta derrota política pone en la cuerda floja a la primera ministra e incluso “tal vez no sea cuestión de días, pero sí de meses para que, en un futuro cercano, tenga que abandonar el poder”.

Esta situación “definitivamente va a dificultar la negociación con la comunidad europea por el Brexit; tal vez tengan que buscar un Brexit suave a diferencia de un Brexit duro, y tener que hacer más compromisos para poder lograr salir de la Unión Europea, más de los que ella esperaba”.

Por otro lado, el catedrático analizó la situación de la izquierda británica luego de que mejoraran notablemente su posición en el parlamento.

Dice Bell que “en realidad sorprendió a todo el mundo el Partido Laborista, sobre todo porque logró mover a los electores jóvenes”, por lo que considera que “si llega a haber otra elección en lo que resta de este año, no sorprendería que se logré un gobierno de izquierda”.

En relación a esta posibilidad, indica que se podría convocar una nueva elección al no existir una mayoría para gobernar, pues “los conservadores no tienen suficientes escaños y si no logran hacer alianzas para mantenerse, tendrían que deshacer el gobierno y convocar a unas nuevas elecciones”.