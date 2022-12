Años de diálogo con Corea del Norte no han servido de nada: Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que "solo una cosa funcionará" para hacer frente a las amenazas de Corea del Norte, al insistir en que, a su juicio, años de diálogo con el régimen de Pyongyang no han servido de nada.



"Presidentes y sus administraciones han estado hablando con Corea del Norte durante 25 años, los acuerdos realizados y las cantidades masivas de dinero pagado no han funcionado", comentó Trump en Twitter.



Según el mandatario, los acuerdos con Corea del Norte han sido "violados antes de que la tinta estuviera seca" y los negociadores estadounidenses han sido "engañados".



"¡Lo siento, pero solo una cosa funcionará!", concluyó Trump sin especificar si se refiere a llevar a cabo una acción militar contra el régimen de Pyongyang, algo que ha dicho muchas veces que no descarta.



Un poco más tarde, al salir de la Casa Blanca para volar a Carolina del Norte, donde participará en un acto de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano (RNC), Trump fue preguntado por los periodistas sobre qué piensa hacer con Corea del Norte y solamente respondió: "Lo averiguarán muy pronto".



Los tuits de hoy de Trump se producen, además, solo dos días después de que, tras una reunión con altos cargos militares en la Casa Blanca, el presidente sugiriera que ese momento representaba "la calma antes de la tormenta".



Al ser presionado por los periodistas ese día y al siguiente sobre el significado de ese comentario, Trump se limitó a decir: "Ya lo descubrirán".



Trump ha apostado por la retórica dura como respuesta a los programas norcoreanos de armas nucleares y misiles balísticos, y durante su discurso del mes pasado ante la Asamblea General de la ONU amenazó con "destruir totalmente" a Corea del Norte si continuaba con sus provocaciones.



El pasado fin de semana, el mandatario tachó de "pérdida de tiempo" los intentos de su secretario de Estado, Rex Tillerson, de negociar con Pyongyang.



A continuación, la Casa Blanca aseguró que las únicas conversaciones que planea tener con Corea del Norte son las que estén relacionadas con esfuerzos para liberar a los tres estadounidenses que se encuentran detenidos en ese país.



