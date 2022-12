António Guterres jura como nuevo secretario general de la ONU

"Yo, António Guterres, juro solemnemente ejercer con toda la lealtad, discreción y conciencia las funciones que se me confían como secretario general de Naciones Unidas", dijo en inglés el ex primer ministro de Portugal ante el pleno de la Asamblea General.



Guterres, en una breve ceremonia, se comprometió además a no aceptar instrucciones de ningún Gobierno u otra autoridad en el ejercicio de sus responsabilidades.



El portugués, que entre 2005 y 2015 trabajó como Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, fue elegido el pasado mes de octubre por los 193 Estados miembros para dirigir la organización.



Guterres se destacó desde el principio del proceso de selección como el gran favorito, imponiéndose a una docena de personalidades que aspiraban también al cargo.



En el acto de hoy, Naciones Unidas escenificó el traspaso de poderes, dando la bienvenida al próximo secretario general y rindiendo tributo a Ban.



El diplomático surcoreano se mostró convencido de que Guterres "navegará con éxitos" los muchos desafíos del cargo y llevará a la organización a nuevos logros.



El secretario general destacó en ese sentido que pasa el testigo a un hombre "de integridad y principios".



Mientras, la Asamblea General reconoció la labor de Ban con la aprobación de una resolución destacando su liderazgo al frente de la organización.



La Asamblea, que adoptó el texto por aclamación, dedicó al diplomático coreano una prolongada ovación.



"Durante los último diez años, el secretario general Ban ha liderado la ONU con inquebrantables principios para el bien", señaló el presidente de la Asamblea General, Peter Thomson.



Como grandes pilares del legado de Ban, Thomson destacó el acuerdo de París sobre el cambio climático, las nuevas estrategias de desarrollo y su trabajo en favor de la igualdad de género.