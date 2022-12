Anulan pasaporte al diputado Jorge Millán en el momento en que ingresaba a Venezuela

El diputado opositor venezolano Jorge Millán denunció hoy que fue retenido en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, por las autoridades de migración, que además le anularon su pasaporte.

"Urgente. El funcionario Hernández me mantiene retenido en Maiquetía y me anularon el pasaporte, violando mi inmunidad parlamentaria", expresó el diputado a través de Twitter sin explicar hacia dónde intentaba viajar o si venía de entrada al país caribeño.

En otro mensaje, Millán calificó de "atropello" este incidente que viola su inmunidad parlamentaria, y consideró que el Gobierno venezolano intenta amedrentar a los opositores que se disponen a celebrar una consulta popular este domingo a fines de que los ciudadanos expresen su rechazo al proceso constituyente activado por el oficialismo.

"El Régimen de #MaduroDictador no puede impedir la consulta pública de mañana, ¡ni anulando pasaportes, reteniendo o encarcelando lo logrará!", sostuvo por la misma vía.

La de Millán se suma a la denuncia de otros cuatro opositores que han reportado la retención arbitraria y anulación de sus pasaportes luego de acudir a instancias internacionales para abordar el tema de la crisis venezolana.

-Estos cuatro políticos son el gobernador y líder opositor Henrique Capriles, el alcalde del municipio capitalino Chacao, Ramón Muchacho, y los diputados Luis Florido y Williams Dávila.