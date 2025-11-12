Arrestan a reconocido cantante en EEUU por insólita razón: hay foto policial

Tras ser parte de grandes éxitos, el pasado 6 de noviembre fue arrestado en Georgia, Estados Unidos, fue arrestado el reconocido cantante Aliaune Badara Thiam, mejor conocido en la industria de la música como Akon, cuando la Policía lo encontró conduciendo sin su licencia.

Fue arrestado porque estaba sujeto a una orden judicial por no comparecer en un caso de suspensión de licencia, que sucedió en septiembre cuando conducía su Tesla Cybertruck en Georgia, Estados Unidos, y se encontró su licencia vencida, pero se le permitió ir con el compromiso de que asistiera a una citación para solucionar el caso, pero nunca lo hizo.

Un hecho que, según autoridades, les pareció "insólito" que no se presentara.

La Policía hizo viral la foto del cantante en la comisaría, en donde portaba una sudadera negra con capucha y serio, pero no duró mucho tiempo allí, pues fue liberado rápidamente por este caso.



Foto policial de Akon // Foto: Policía de Georgia

Él es Akon, el nominado al Grammy en 2026

Aliaune Badara, más conocido como Akon, nació en San Luis, Misuri, Estados Unidos. Conocido como rapero, compositor de canciones, productor discográfico, actor y empresario senegalés-estadounidense, que saltó a la fama en 2004 con el lanzamiento de “Locked Up”, una de sus canciones más importantes de su historia.

Ha hecho más de cinco álbumes de estudio con diversos reconocimientos internacionales. Se hizo mundialmente famoso en los años 2000 gracias a éxitos como “Locked Up”, “Lonely”, “Smack That” y “I Wanna Love You”. Nacido el 16 de abril de 1973 en St. Louis, creció entre Estados Unidos y Senegal, lo que marcó su estilo musical fusionando R&B, hip hop y ritmos africanos.

Además de su carrera como artista, es un reconocido productor y fundador de los sellos Konvict Muzik y Kon Live Distribution, desde donde impulsó a figuras como Lady Gaga y T-Pain. También es un destacado empresario y filántropo, creador del proyecto Akon Lighting Africa, con el que ha llevado energía solar a miles de comunidades en el continente africano.