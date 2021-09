La Asamblea General de la ONU arrancó este martes sus debates anuales, con alrededor de un centenar de líderes internacionales reunidos en Nueva York a pesar de la pandemia y con una agenda marcada por el COVID, el cambio climático y la situación en Afganistán.

Tras celebrarse hace un año por vía remota, la Asamblea tendrá ahora un formato híbrido, con jefes de Estado y de Gobierno que ofrezcan sus tradicionales discursos en persona y otros que lo hagan con videos pregrabados.

El Gobierno estadounidense pidió, sin mucho éxito, que el mayor número posible de líderes interviniera desde sus capitales y el Ayuntamiento de Nueva York pidió a la ONU que requiriese un certificado de vacunación a cualquiera que desee entrar al hemiciclo de la Asamblea.

La medida, aunque inicialmente respaldada por el presidente del órgano, Abdulla Shahid, finalmente no se utilizará, dado que Naciones Unidas defiende que no tiene autoridad para vetar el acceso a la sala a ningún líder, y de hecho las medidas de acceso al complejo de la ONU no incluían hoy ningún control de vacunas o pruebas PCR.

Así, un líder que se jacta de no estar vacunado como Bolsonaro, no tendrá problemas para acceder a ese hemiciclo, en el que sí se ha limitado de manera muy importante el aforo, pues las delegaciones de cada país podrán tener un máximo de cuatro personas.

Secretario de la ONU llama al diálogo

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el martes a Estados Unidos y China de una nueva degradación del mundo que ya está al "borde del precipicio", instándolos al diálogo y "comprensión" en la apertura de la Asamblea General anual de Naciones Unidas.

"Nos enfrentamos a la mayor cascada de crisis de nuestra vida", advirtió en el discurso de apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Temo que nuestro mundo se dirige hacia dos conjuntos diferentes de reglas económicas, comerciales, financieras y tecnológicas, dos enfoques divergentes en el desarrollo de la inteligencia artificial y finalmente dos estrategias militares y geopolíticas diferentes", aseguró.

"Es una receta para los problemas. Esto sería mucho menos predecible que la Guerra Fría. Para restaurar la confianza e inspirar la esperanza, se necesita la cooperación", instó el máximo responsable de la ONU en el foro, ante la presencia de dirigentes mundiales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que decidieron acudir a Nueva York pese a la pandemia de covid-19.

"Necesitamos dialogar. Necesitamos comprensión. Necesitamos invertir en la prevención, el mantenimiento y la consolidación de la paz. Necesitamos avances en materia de desarme nuclear y en nuestros esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Necesitamos acciones ancladas en el respeto de los derechos humanos", insistió Antonio Guterres.

