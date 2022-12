Asamblea venezolana aprueba inicio de juicio político contra Nicolás Maduro

Luego de varias horas de discusión, la Asamblea venezolana aprobó el inicio de un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro.



Se acuerda "votar la apertura del procedimiento contra Nicolás Maduro (...) y que la comisión prepare el inicio al estudio de responsabilidad penal, responsabilidad política y abandono del cargo", subrayó la resolución aprobada tras un debate sobre "situación constitucional de la presidencia".



La Asamblea Nacional abrió una sesión sobre la "situación constitucional de la presidencia", en un ambiente caldeado por las fracturas que quedaron al descubierto en la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), frente al anuncio de un diálogo hecho por el Vaticano.



El debate sobre responsabilidad política del mandatario es algo que "nunca ha pasado, puede tener implicaciones de un juicio penal, de pedir el antejuicio de Nicolás Maduro y de abrir un proceso paralelo", afirmó Julio Borges, jefe de la bancada de la MUD.



El Parlamento declaró el domingo en sesión especial la "ruptura del orden constitucional" en Venezuela, al considerar que la paralización del referendo consumó un "golpe de Estado".



Diosdado Cabello, número dos del chavismo, minimizó este martes las acciones de la MUD, al señalar que el "juicio político" no está contemplado en la Constitución y que, además, el Parlamento está declarado en desacato por la justicia y sus decisiones son consideradas nulas.



La oposición venezolana sigue con el debate parlamentario su estrategia para insistir en la destitución de Maduro, y convocó también a una protesta popular, que llama la "Toma de Venezuela", tras la suspensión del referendo revocatorio.



"Vamos a debatir el juicio político, podemos estar a las puertas de la destitución del presidente", insistió el diputado opositor Luis Florido, al señalar que el diálogo no ha comenzada porque "no hay condiciones", poco antes de iniciar la sesión.



Dirigentes de los tres principales partidos de la MUD, como el excandidato presidencial Henrique Capriles, el jefe parlamentario Henry Ramos Allup, la esposa del encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori, entre otros, negaron la noche del lunes el inicio de un diálogo, que poco antes había anunciado el enviado del Vaticano, Emil Paul Tscherrig.