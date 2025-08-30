Asesinan a expresidente del Parlamento de Ucrania: señalado se disfrazó de repartidor

El expresidente del Parlamento de Ucrania, Andrii Parubii, reconocido por su papel en las protestas proeuropeas de 2014, fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Leópolis, en el oeste del país. Las autoridades confirmaron que un hombre armado le disparó en varias ocasiones, causándole la muerte inmediata, y desplegaron un operativo especial para dar con el responsable, quien huyó del lugar.

La Fiscalía General de Ucrania informó que aún se investigan las circunstancias y posibles móviles del crimen, y anunció la apertura de un proceso oficial por asesinato.

Parubii, de 54 años, presidió el Parlamento ucraniano entre 2016 y 2019 y tuvo un rol protagónico en la “Revolución Naranja” de 2004 y en las protestas del Maidán en 2014, que derivaron en la caída del entonces presidente prorruso Viktor Yanukovich. Ese mismo año asumió brevemente la secretaría del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

El presidente Volodimir Zelenski calificó el hecho como un “horrible asesinato” y aseguró que se destinarán “todas las fuerzas y medios necesarios” para esclarecerlo. También advirtió que el crimen “fue planificado minuciosamente”.

Por su parte, el jefe de la inteligencia militar, Kirilo Budanov, señaló en Telegram que Parubii fue “asesinado por las balas del enemigo”, en alusión a Rusia. El político figuraba en la lista de personas buscadas por las autoridades rusas, que incluye a miles de responsables ucranianos y figuras occidentales.

🇺🇦 😱 ❗️❗️Vidéo du meurtre d'Andriy Parubiy



Ukraine immorale

Envoyer le contenu | ⚡️

pic.twitter.com/dCX0PxLk3S — David🇮🇱🇺🇸🇫🇷🇺🇦🇩🇪 (@dav214840) August 30, 2025

Medios locales difundieron imágenes de la supuesta escena del crimen en plena calle de Leópolis, aunque aún no han sido verificadas. Según la emisora pública Suspilne, el sospechoso vestía como repartidor y se movilizaba en una bicicleta eléctrica.

Diversas personalidades de la política ucraniana expresaron su pesar. La primera ministra, Yulia Sviridenko, lo recordó como “un patriota” que contribuyó a la consolidación del Estado. El actual presidente del Parlamento, Ruslán Stefanchuk, destacó que “dedicó su vida a la lucha por la independencia de Ucrania”, mientras que la diputada Irina Gerashchenko lo describió como “uno de los fundadores de la Ucrania moderna”.

El exmandatario Petro Poroshenko afirmó que su asesinato representa “un disparo al corazón de Ucrania” y lo calificó como un acto de terror.