Asesinan a famosa empresaria en su casa; atacantes fingieron ser domiciliarios y hay video

Una nueva tragedia sacude a la ciudad de Governador Valadares, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Ingrid Emanuelle Santos, una reconocida empresaria de 34 años, fue hallada muerta dentro de su vivienda luego de haber sido atacada por dos hombres que fingieron ser repartidores para ingresar al lugar.

El crimen ocurrió el pasado miércoles en horas de la tarde. La víctima fue encontrada por un familiar, quien se preocupó al notar que no había ido a recoger a su hija en el jardín infantil ni respondía a las llamadas. Al entrar a la casa, se topó con la desgarradora escena: Ingrid estaba atada de manos y presentaba una profunda herida en el cuello. De inmediato alertó a las autoridades.

Las cámaras de seguridad del sector resultaron clave para reconstruir lo sucedido. En las imágenes se observa a dos sujetos con cascos y mochilas de delivery acercarse a la vivienda, tocar el timbre y entrar. Apenas diez minutos después, salieron apresurados y huyeron en motocicleta, cerrando la puerta luego de salir del lugar.

El capitán Fabrício Loureiro, de la Policía Militar, indicó que aún no se descarta ninguna hipótesis y confirmó que el caso está siendo investigado como un posible feminicidio. La Policía Civil realizó peritajes en la escena y trasladó el cuerpo al Instituto Médico-Legal para establecer con precisión la causa de la muerte. Hasta el momento no hay capturados.

Familiares y allegados describieron a Ingrid como una mujer dedicada a su hija de tres años y a su negocio de joyería en línea, el cual promocionaba en redes sociales. Además, era aficionada al crossfit y llevaba un estilo de vida enfocado en el trabajo y la familia.

“Ella solo trabajaba, cuidaba de la casa y de la niña. No tenía enemigos, vivía para su familia”, relató un pariente que pidió mantener su identidad en reserva. “El dolor es inmenso. De repente, una tragedia así y tener que explicarle a una niña de tres años que su mamá ya no está, es algo indescriptible”, agregó.

