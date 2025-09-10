Video: a joven le robaron la moto que había comprado hace un mes y terminó en tragedia

Un violento robo conmocionó a la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en Buenos Aires, donde un joven de 20 años fue atacado por dos delincuentes que lo despojaron de la moto que había adquirido hacía apenas un mes. Aunque no se resistió, los asaltantes le dispararon en el abdomen antes de huir.

El hecho ocurrió el viernes 5 de septiembre, en la intersección de Manuela Castilla Hidalgo y Campana, pero se hizo viral a través de las imágenes de una cámara de seguridad que captó toda la secuencia.

En el video se observa cómo dos sujetos interceptan al joven, lo golpean en la cabeza y lo hacen caer al suelo para quitarle la motocicleta Corven 110 gris. Mientras lo intimidan con un arma de fuego, uno de ellos le grita: “¡Levantá las manos porque te vuelo!”. Segundos después, le disparan a quemarropa.

La víctima, herida, logró huir corriendo en busca de ayuda, mientras los delincuentes escaparon con el vehículo. El joven fue trasladado al hospital Simplemente Evita de San Justo, donde confirmaron que la bala quedó alojada en la parte superior del estómago, sin comprometer órganos vitales. “Es un milagro que esté vivo”, declaró Abigail, su pareja, al medio Primer Plano Online.

#POLICIALES Virrey del Pino: Franco Nahuel Ocampo (20) fue baleado en el abdomen al resistirse al robo de su moto. El hecho ocurrió en Campana y Chivilcoy. Fue trasladado al hospital “Simplemente Evita” y se encuentra fuera de peligro. Interviene la UFI N°3 de La Matanza. pic.twitter.com/EanARDG5Lq — DataConurbano / NET (@DataConurbano) September 10, 2025

Horas más tarde, la familia recibió llamadas extorsivas en las que les exigían dinero para devolver la moto, aunque decidieron no responder a las amenazas y avanzar con la denuncia correspondiente.

La investigación quedó en manos de la UFI N.º 3 de La Matanza, a cargo del fiscal Gastón Bianchi. Hasta el momento, los autores del violento asalto permanecen prófugos.