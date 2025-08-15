Asesinan a turista que visitaba Puerto Rico para concierto de Bad Bunny: esto se sabe

El Departamento de Justicia de Puerto Rico presentó este viernes cargos contra Kalel Jorell Martínez, de 38 años, por el asesinato del turista estadounidense Kevin Mares, de 25 años, hecho ocurrido el pasado 10 de agosto en el barrio de La Perla, en el Viejo San Juan.

Según las autoridades, el incidente tuvo lugar alrededor de las 4:00 de la madrugada (8:00 GMT), cuando Mares, quien había viajado a la isla para asistir a un concierto de Bad Bunny, compartía con amigos en la zona. En medio de una disputa, Martínez —quien no contaba con licencia para portar armas— disparó e hirió a dos personas, alcanzando mortalmente al turista, que no tenía vínculo con el altercado.

La fiscal Melba López presentó acusaciones por asesinato en primer grado, poner en riesgo la seguridad pública al disparar un arma de fuego y dos violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, relacionadas con la posesión y portación ilegal, así como el uso de un arma de fuego.

La jueza Rocío Alonso encontró causa probable por los cuatro cargos e impuso una fianza global de 800.000 dólares. La vista preliminar fue programada para el 28 de agosto de 2025 en el Tribunal de San Juan.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez, destacó el trabajo de la fiscal y de los agentes que participaron en la investigación. “Esta muerte no quedará sin respuesta. En Justicia perseveraremos para que el acusado enfrente el proceso judicial con todo el peso de la ley”, afirmó.