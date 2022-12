Así reaccionó el mundo tras el anuncio de ‘Márquez’ y ‘Santrich’ de retomar las armas

Medios de comunicación en todo el mundo se hicieron eco de las declaraciones que hizo alias ‘Iván Márquez’, junto a alias ‘Jesús Santrich’ y alias ‘El Paisa’, sobre retomar las armas, según los exlíderes guerrilleros, luego del “incumplimiento del Gobierno”.

Esto son algunos de los titulares de los medios más reconocidos en todo el mundo:

Publicidad

New York Times: “Former Top FARC Guerrilla Calls for Return to War in Colombia”.

Washington Post: “Colombia FARC negotiators say they are taking up arms again”.

El país de España: “El disidente de las FARC Iván Márquez anuncia que retoma las armas en Colombia”.

El mundo de España: “El exlíder de las Farc Iván Márquez anuncia que retoma las armas”.

Publicidad

Telesur: “Sector de las FARC-EP retoma las armas ante traición de Estado colombiano de Acuerdos de Paz”.

DW de Alemania: “El disidente de las FARC "Iván Márquez" anuncia que retoma las armas”

Publicidad

Xinhua de China: “URGENTE: Exlíderes rebeldes de FARC anuncian que volverán a las armas”.

Cnn en español titula: “disidencia de las FARC anuncia que se levanta en Armas”.

La Agencia Europa Press: “Iván Márquez, ex número dos de las FARC, anuncia "una nueva etapa de lucha" en Colombia ante la "traición del acuerdo”.

El portal Cubadebate: “Farc-EP retoma lucha armada ante “traición de Estado colombiano a los Acuerdos de Paz”.

Publicidad

Radio Programas de Perú: “Exlíderes de las FARC reaparecen en video y anuncian que retomarán las armas”.

El comercio: “Farc retomará la lucha armada en Colombia, anuncia disidente ‘Iván Márquez’”.

Publicidad

El Universo de Ecuador: “Exlíder de las FARC anuncia que retoma lucha armada en Colombia”.

Bio Bio de Chile: “Exlíder de las Farc anuncia que retoma las armas junto a jefes rebeldes”.

La tercera de Chile: “Exlíder de las FARC Iván Márquez anuncia "nueva etapa en la lucha" armada”.

La prensa de Panamá: “Exnúmero dos de las Farc anuncia que retomó lucha armada en Colombia”.

Publicidad

Excelsior de México: “Retoma las armas, el exnúmero 2 de las Farc”.

Russia Today: “Iván Márquez anuncia que la disidencia de Farc retoma la lucha armada en Colombia”.

Publicidad

La VOA: “Exlíderes de las Farc de Colombia relanzan la lucha armada”.

Radio Cope de España: “El exnúmero dos de las FARC ‘Iván Márquez’ anuncia que retoma las armas”.