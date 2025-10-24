Audios: presuntos mercenarios colombianos en ejército ruso odenan atacar a mujeres y niños

La Inteligencia Militar Ucraniana (GUR) publicó una grabación supuestamente interceptada a presuntos ciudadanos colombianos que combaten en las filas del Ejército ruso en la que uno de ellos ordena a sus subordinados, en español, a abrir fuego indiscriminadamente incluso contra “mujeres y niños”.

En la grabación se escucha a uno de ellos diciendo: "Cuando esté lloviendo, cuando haya niebla, llovizna, para que no los identifiquen, eliminar todas las personas que sean enemigas: en moto, en bicicleta, mujeres y niños, mujeres y niños".

Según el GUR ucraniano, estos presuntos colombianos combaten dentro de la 30ª Brigada Separada Motorizada de Fusileros del Ejército ruso. "El asesinato de civiles es una práctica regular y que proviene de los mandos" en esta brigada rusa, según el GUR.

Aunque la nacionalidad colombiana solo se infiere por el acento, el GUR afirma que estos individuos pertenecen a la trigésima brigada separada motorizada de fusileros del ejército ruso. Además, Ucrania sostiene que el asesinato de civiles es una práctica habitual en esa brigada y está investigando incidentes específicos de asesinatos cerca de Pokrovsk.



De acuerdo con el el GUR ucraniano, Rusia como Ucrania han contratado mercenarios de diversas nacionalidades, incluyendo un número significativo de colombianos.

