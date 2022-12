Aumenta incursión violenta de Policía venezolana en residencias privadas

En los últimos días de protestas, paros y trancas de vías para frenar la Constituyente del presidente Nicolás Maduro, también aumentó el número de incursiones violentas, sin orden judicial, por parte de funcionarios de la Guardia y de la Policía Nacional.



Una de las últimas ocurrió al este de Caracas, en la urbanización Terrazas del Ávila, donde con el uso de tanquetas tumbaron y arrastraron todo lo que encontraban a su paso, pues en esa zona se acató el paro y hubo protestas por varios días.



Uno de los vigilantes, que prefirió no dar su nombre, aseguró a BLU Radio que los funcionarios son unos “malandros”.



“No tienen otro calificativo, actúan cual matón de barrio, no sé cuál será la formación que le dan a ellos, pero muy mal”, mencionó.



Allí en esa zona la tarde-noche del jueves no solo destrozaron la entrada sino además robaron equipos que guardaban dentro de una garita.



“Los funcionarios no decían nada, simplemente disparaban a los vidrios, y obligándonos a que abriéramos la puerta, (…) luego nos golpean, nos roban y se llevan todo, sin explicaciones”, añadió el hombre.



Le puede interesar: Un policía murió y ya son 113 los fallecidos en 4 meses de protestas.



En este caso, los efectivos militares se llevaron celulares, centrales telefónicas, prendas de vestir, zapatos, la comida, aires acondicionados, televisores, “y los que no pudieron llevarse los rompieron, así como los monitores, hasta los equipos de jardinería se llevaron”.



Niños ahogados



Al oeste de Caracas la situación es similar, en el caso específico de Montalbán, los vehículos blindados tumbaron portones de edificios, ingresaron a residencias privadas, previo lanzamiento de gas lacrimógeno y si no robaban, rompían todo a su paso.



Específicamente en el edificio Vegas del Este, los vecinos contaron como luego de una “lluvia” de lacrimógenas entraron funcionarios de la Policía Nacional rompiendo rejas y cerraduras, “entraron para el salón de fiesta, reventaron todo el salón de fiesta completo, la conserjería reventaron los vidrios, rompieron hasta las lámparas, y se llevaron un televisor y una escalera”.



Le puede interesar: Gobierno habilita permiso especial de permanencia para venezolanos en Colombia.



Otra de las personas que vive en ese lugar contó que su apartamento se llenó de gas lacrimógeno y por tener tres hijos pequeños, tuvo que “huir” a donde otro vecino para resguardarse.



“Subí al piso 7 porque mis hijos estaban atacados, tuvo que venir la cruz roja y los estabilizó”, narró.



A pesar de las arremetidas, las personas insisten que seguirán en las calles protestando.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad