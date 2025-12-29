En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Autoridades buscan establecer las causas del accidente de un tren que dejó 13 muertos y 109 heridos

Autoridades buscan establecer las causas del accidente de un tren que dejó 13 muertos y 109 heridos

Según las autoridades, nueve personas fueron atendidas en sitio, 109 atendidas en hospital, de los cuales 44 se mantienen hospitalizadas y confirmó el fallecimiento de 13 personas.

Tren interoceánico se descarrila en México.
Tren interoceánico se descarrila en México.
Fotos: tomadas de X.
Por: EFE
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad