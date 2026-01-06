Bar incendiado en los Alpes suizos no había tenído inspecciones normativas en los últimos cinco años

La seguridad del bar de la localidad alpina de Crans Montana donde se produjo el trágico incendio en Nochevieja no había sido controlada en los últimos cinco años, confirmó este martes el alcalde de la comuna, Nicolas Féraud

En una conferencia de prensa, el responsable de la localidad reconoció no tener ninguna explicación sobre cómo y por qué se incumplió la norma que establece un control anual de la seguridad de los establecimientos públicos.

Según la reglamentación para la prevención de incendios, las inspecciones periódicas son obligatorias con el fin de verificar el estado de las instalaciones contra incendios, el almacenamiento de material combustible, el espacio despejado alrededor de escaleras y otras vías de evacuación, y el funcionamiento de dispositivos para la extinción del fuego y su localización.

Féraud, a pesar de la insistencia de varios periodistas, no pudo explicar cómo pudieron pasar cinco años sin que nada de ello fuera objeto de controles por parte del servicio municipal responsable.



Incendio en los alpes suizo Foto: AFP

Aseguró no haber tenido ninguna información al respecto, ni tampoco de la presencia de una espuma acústica en el techo potencialmente inflamable.

Ese lunes se hizo público un testimonio acompañado de un vídeo en el que se ve en el mismo bar a asistentes a la fiesta de Nochevieja del 2019 al 2020 con varias botellas de champán con bengalas encendidas, y se escucha el grito de uno de los camareros pidiéndoles tener cuidado con quemar la espuma del techo.

Publicidad

Esas imágenes son consideradas como una evidencia de que se conocía del peligro potencial de que ese material insonorizante podía arder fácilmente, pero Féraud aseguró que tal advertencia nunca llegó a su conocimiento y que si él hubiese sabido de ese riesgo se hubiesen tomado las disposiciones necesarias.

El municipio de Cran Montana se ha constituido como parte civil demandante en la investigación penal abierta contra la pareja de franceses que gestionaban el local nocturno, una decisión que ha sido cuestionada por abogados de familias de víctimas por la eventual responsabilidad penal que podría tener personal de esta instancia.

Incendio en bar en Suiza Foto: redes sociales

El bar 'Le Constellation' solicitó en 2015 la autorización para construir una terraza exterior cubierta, pero en esa época el lugar donde se encuentra pertenecía al municipio de Chermignon, que fue el que emitió ese permiso (el municipio de Crans Montana se creó en 2017, de la fusión de ése más otras tres comunas), explicó Féraud.

Publicidad

Pero los gestores del establecimiento no pidieron autorización para trabajos realizados en el subsuelo -donde empezó el incendio- porque la ley no los obligaba a hacerlo ya que no se trataba de cambios en la estructura del establecimiento.

Por otra parte, el alcalde aclaró hoy que las normas actuales no obligan a que en los controles de seguridad se revisen los materiales utilizados en las instalaciones de establecimientos públicos como 'Le Constellation', razón por lo cual no se hizo.