Bolsonaro de momento no irá a prisión y su defensa podrá presentar un recurso de apelación

Las defensas del expresidente Bolsonaro y los otros siete condenados disponen de un plazo para interponer un escrito de apelación.

Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 07:45 p. m.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado este jueves a 27 años y tres meses de cárcel, aún no irá a prisión y su defensa podrá presentar un recurso de apelación contra el fallo dictado por los jueces de la Primera Sala de la Corte Suprema, o para posponer su aplicación.

Con cuatro de cinco votos a favor, Bolsonaro y los otros siete reos en la causa fueron declarados culpables de delitos contra la democracia, como intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.

Tras la publicación de la sentencia con la decisión judicial, que puede demorar hasta 60 días desde el juicio, las defensas del expresidente y los otros siete condenados disponen de un plazo para interponer un escrito de apelación.

En el caso de Bolsonaro, solo cabe la posibilidad de presentar los llamados 'recursos de aclaración', que tienen como objetivo especificar algunas cuestiones del texto final de la sentencia, lo que podría derivar en una reducción de la pena o en un aplazamiento del cumplimiento de la misma.

