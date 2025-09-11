Jair Bolsonaro, a punto de ser condenado por golpismo en Brasil

El Supremo Tribunal de justicia brasileño alcanzó este jueves una mayoría de tres votos para condenar a Jair Bolsonaro por golpismo, lo que deja al expresidente a las puertas de una pena de más de 40 años de cárcel.

El líder ultraderechista, de 70 años, está acusado de haber liderado una organización criminal armada para tratar de aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el ahora presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La juez Cármen Lúcia votó este jueves por una condena, con lo que el balance es de 3 a 1 en contra del ex mandatario.

"Bolsonaro cometió los crímenes imputados", dijo la jueza al emitir su voto.

Para que el supremo adopte formalmente la decisión todavía debe votar el quinto y último magistrado del caso, Cristiano Zanin.

Después, los magistrados votarán la pena, que puede sumar hasta 43 años de prisión.

"Llaman juicio a un proceso cuyo resultado todo el mundo ya conocía antes de que comenzara", reaccionó en X tras el voto de Lúcia el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente.



Bolsonaro, en casa

Bolsonaro, que gobernó Brasil desde 2019 a 2022, está acusado junto a otros siete excolaboradores, entre ellos exministros y jefes militares, de haber conspirado durante meses para dar un golpe de Estado.

La trama golpista, que habría incluido un plan para asesinar a Lula, no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar.

Bolsonaro, en arresto domiciliario desde agosto, no participa en las audiencias en el tribunal al alegar problemas de salud.

De polo verde y pantalón negro, el líder ultraderechista se hallaba este jueves junto a su cuñado Eduardo Torres en el patio frente a su casa en Brasilia antes del inicio de la sesión, constató un periodista de la AFP.



¿Amnistía?

Con el plan golpista, "Brasil casi volvió a una dictadura", dijo al expresar su voto el martes el juez relator del caso, Alexandre de Moraes, presunto blanco también del supuesto plan de asesinato.

El juez Flávio Dino, también favorable a una condena, advirtió por su parte que los crímenes juzgados no son susceptibles de una amnistía, en momentos en que el bolsonarismo empuja por un perdón legislativo a su líder.

A contracorriente de sus colegas, el magistrado Luiz Fux advirtió contra realizar un "juicio político" a Bolsonaro y se inclinó por absolverlo por falta de pruebas.

El juicio "entra en la historia como una de las páginas más tristes de la justicia brasileña", fustigó por su parte el líder bolsonarista en la cámara de diputados, Luciano Zucco.



"¡Bolsonaro a prisión!"

La sociedad brasileña, polarizada, se muestra dividida entre quienes consideran el juicio un ejercicio de defensa de la democracia y quienes aducen motivaciones partidistas.

En un bar de Brasilia, donde el juicio era transmitido en pantalla gigante, los clientes rompieron en aplausos cuando la jueza Lúcia votó a favor de la condena, algunos con gritos de "¡Bolsonaro a prisión!".

"Después de tanta espera, este individuo despreciable está siendo enviado a la cárcel", celebró el traductor Virgilio Soares, de 46 años.

"Este juicio es injusto, (...) no siguió el ritmo normal. Es más político que jurídico", dijo por su parte en otro barrio de Brasilia Germano Cavalcante, un ingeniero civil de 60 años.



Presidenciales en 2026

Los brasileños votarán en las presidenciales de 2026.

Mientras Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección, una condena a Bolsonaro precipitaría la carrera en la derecha para sucederle.

Hasta ahora, pese a estar inhabilitado políticamente, el expresidente ha afirmado su intención de volver a presentarse en los comicios.

El juicio se desarrolla en medio de presiones sobre Brasil del presidente estadounidense Donald Trump, que aplicó aranceles punitivos a productos brasileños bajo el argumento de que existe una "caza de brujas" contra su aliado Bolsonaro.