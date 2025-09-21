Broma mortal en panadería quedó en video: trabajador muere tras ser herido con cuchillo

Lo que inició como un momento de risas entre compañeros de trabajo terminó en una escena de horror que quedó grabada por las cámaras de seguridad de una panadería.

El video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, muestra cómo una simple broma derivó en una tragedia que terminó con la vida de uno de los empleados.

El hecho ocurrió en Basora, la segunda ciudad más grande de Irak, según informaron medios locales. En las imágenes se observa a tres trabajadores en la zona de producción mientras conversan y manipulan utensilios.

Dos de los panaderos bromean, y uno sostiene un cuchillo que afila con aparente normalidad. De acuerdo con las versiones preliminares, la víctima habría salpicado agua sobre su compañero, provocando una reacción inesperada.



En cuestión de segundos, el hombre que tenía el cuchillo lo lanzó directamente hacia su colega. El arma atravesó el pecho del joven panadero, justo a la altura del corazón.

La grabación muestra el momento en que la víctima, en estado de shock, retira el cuchillo de su cuerpo mientras observa la grave herida. Su agresor, visiblemente desesperado, intenta detener el sangrado presionando con las manos la zona afectada.

Otro trabajador, que en ese momento organizaba panes en una mesa cercana, presencia la escena sin intervenir, mientras una cuarta persona entra al lugar cuando la situación ya era crítica. A pesar de los intentos por auxiliarlo, el herido colapsó segundos después.

Las autoridades confirmaron que el panadero murió debido a la profundidad de la herida. Ahora investigan si el caso será tratado como un accidente laboral o si se presentarán cargos más graves contra el compañero que lanzó el cuchillo.

El video, que sigue circulando en redes sociales, ha generado conmoción y debate sobre el peligro de las bromas en espacios de trabajo donde se manejan herramientas potencialmente mortales.