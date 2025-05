Camión que transportaba 250 millones de abejas sufrió grave accidente; pánico en plena vía

Un camión que transportaba 250 millones de abejas volcó en Estados Unidos, causando alarma entre los habitantes de la zona. Como resultado del accidente, los insectos quedaron libres y comenzaron a invadir el área.

Las autoridades emitieron una advertencia, pidiendo a la población evitar acercarse al lugar para prevenir incidentes. El hecho ocurrió en la madrugada del viernes en el estado de Washington, específicamente en una zona rural del condado de Whatcom, al norte de Seattle y cerca de la frontera con Canadá.

Aunque el camión volcó alrededor de las 4:00 a.m., no fue sino hasta las 9 a.m. que las colmenas se soltaron del remolque, lo que permitió que las abejas escaparan.

“Nadie esperaba que 250 millones de abejas terminaran sueltas en una carretera”, indicó la División de Gestión de Emergencias de Washington en un comunicado publicado en redes sociales. “Así que mantente alejado. Simplemente… no te acerques”, advirtieron.

La Oficina del Sheriff del Condado de Whatcom señaló en una publicación en Facebook que los equipos de emergencia, junto a más de veinte apicultores, estaban trabajando para controlar la situación.

El accidente provocó que los enjambres se dispersaran desde el camión. “Estamos recogiendo las cajas con abejas, recuperando los marcos que contienen miel, abejas y larvas, y volviéndolos a colocar en las cajas para después acomodarlos en paletas. Con suerte, lograremos salvar una buena parte de la colonia”, explicó el apicultor Derek Condit al medio KOMO News.

Matt Klein, subdirector de Gestión de Emergencias de la Oficina del Sheriff de Whatcom, fue picado unas doce veces mientras ayudaba en el operativo, aunque aclaró que no fue algo grave: “Son abejas melíferas, sus picaduras no son tan dolorosas como las de otras especies. Hasta ahora, todos estamos bien”, declaró al mismo medio.

Finalmente, la Oficina del Sheriff informó en la noche del viernes que la situación había sido controlada: “Las colmenas del camión volcado fueron recuperadas, reubicadas y puestas nuevamente en funcionamiento. Para la mañana, la mayoría de las abejas deberían haber regresado a sus colmenas”, y añadieron: “No hay riesgo para la salud pública en general”.