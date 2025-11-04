En vivo
Canciller alemán, Friedrich Merz, no asistirá a la cumbre entre la UE y la Celac en Santa Marta

Canciller alemán, Friedrich Merz, no asistirá a la cumbre entre la UE y la Celac en Santa Marta

El expresidente del Parlamento Europeo (PE) Martin Schulz criticó que Merz no viajara a Colombia y recordó que la excanciller Angela Merkel siempre asistió a esas cumbres.

