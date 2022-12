Cancilleres del hemisferio se reúnen en Lima para fijar posición sobre Venezuela

EE.UU. no fue invitado a la cita de cancilleres latinoamericanos que se celebra en Lima sobre Venezuela para evitar que su presencia entorpeciera la reunión, si bien el encuentro fue "conversado" y "coordinado" con las autoridades estadounidenses, dijeron hoy a Efe fuentes de la Cancillería.



Las fuentes apuntaron que la decisión de dejar a EE.UU. "fuera del cuarto" no fue nunca "ningún secreto" ni un menoscabo para el Gobierno estadounidense, sino una "consideración" que se tomó de acuerdo con el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de los EE.UU., Thomas Shannon.



Del mismo modo, las fuentes confirmaron que también mantuvieron consultas con el canciller peruano, Ricardo Luna, anfitrión del encuentro, los ministros de Exteriores de España y el Reino Unido.



Fuentes del Departamento de Estado consultadas por Efe no quisieron hacer comentarios sobre su ausencia en la reunión.



Los cancilleres y representantes de 17 países de América y el Caribe iniciaron en Lima una reunión convocada de urgencia para buscar una posición conjunta y propiciar una salida negociada a la crisis política y social en Venezuela.



En la cita participan los cancilleres de Argentina, Jorge Faurie; Brasil, Aloysio Nunes; Chile, Heraldo Muñoz; Colombia, María Angela Holguín; México, Luis Videgaray; además del anfitrión peruano.



Además, los de Costa Rica, Manuel González Sanz; Guatemala, Carlos Morales; Guyana, Carl Barrington; Honduras, María Dolores Agüero; Jamaica, Kamina Johnson Smith; Panamá, Isabel de Saint Malo; Paraguay, Eladio Loizaga; y Santa Lucía, Sarah Flood-Beaubrun.



Canadá es representada por su vicecanciller, David Morrison; Uruguay por su embajador en Perú, Carlos Barros; y Granada por su representante permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Angus Friday.



Los analistas esperan que tras el encuentro se emita una resolución conjunta sobre el orden constitucional en Venezuela, de rechazo a la nueva Asamblea Constituyente y a favor de los derechos humanos del pueblo venezolano.



El Gobierno de Perú señaló que esperará a la cita de cancilleres para tomar una acción individual sobre la crisis venezolana, ya que, según indicó Luna, no se trata de "un problema bilateral" sino de la región, "que hay que enfrentar con seriedad".



En Venezuela se registra desde el 1 de abril una serie de manifestaciones que dejan 121 muertos, situación que se ha agudizado desde la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, en la que la oposición no participó por considerar el proceso fraudulento.



