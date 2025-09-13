Captan en video a profesor que estaba en hotel con su estudiante de 14 años: "A cambio de notas"

Un docente de 32 años, identificado como José Luis Choquehuanca Castillo, fue capturado en flagrancia tras ser acusado de intentar abusar de una alumna de 14 años.

El impactante suceso ocurrió en un hotel de Perú, donde el profesor presuntamente habría prometido subir las notas de la menor a cambio de mantener relaciones sexuales. La captura de este hombre se dio el pasado 10 de septiembre de 2025 y ha generado gran conmoción en la comunidad.

La intervención fue posible gracias a la denuncia de la madre de la adolescente, quien alertó a la Policía Nacional sobre el acoso del que era víctima su hija. Agentes encubiertos del Grupo Terna de la PNP montaron un operativo que culminó con la captura de Choquehuanca Castillo en la habitación 204 del Hostal Platinum, ubicado en la calle Amazonas.

Durante la captura, se incautaron elementos clave como dos celulares, dinero en efectivo, una billetera, una maleta, llaves, documentos de identidad y una caja de preservativos, que ahora forman parte de la evidencia en la investigación.

José Luis Choquehuanca Castillo se encuentra actualmente a disposición de las autoridades y es investigado por los delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y corrupción de menores.

En los videos difundidos por las autoridades se peude escuchar al hombre afirmar que había llevado allí a la joven porque ambos querían. "Le dije vamos, vamos, yo ya quería irme", dijo el acusado.

El docente fue trasladado al área contra la trata de personas, bajo supervisión del Ministerio Público y la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, para continuar con las investigaciones.

Las autoridades han señalado que no descartan que este tipo de manipulaciones se hayan dado con otras estudiantes, lo que ha generado alertas en la institución educativa y en los padres de familia.