Turista es atacado por un cocodrilo en una playa de México y quedó registrado en video

Un dramático momento quedó registrado en video en Puerto Vallarta, Jalisco, cuando un cocodrilo salió sorpresivamente del mar e intentó atacar a un turista que se bañaba en Playa Bocanegra. El hecho ocurrió la tarde del pasado lunes 25 de agosto y rápidamente se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con medios locales, autoridades de Protección Civil habían emitido advertencias previas a los visitantes sobre la presencia de un ejemplar en la zona de Marina Vallarta, recomendando no ingresar al agua. Sin embargo, un turista desoyó las indicaciones y se metió al mar sin imaginar el peligro que corría.

En el video, grabado por otro visitante, se observa cómo el reptil se aproxima sigilosamente hasta lanzarse hacia el bañista, quien gracias a los gritos de alerta de las personas en la playa logró reaccionar a tiempo y esquivar la mordida. Acto seguido, salió del agua apresuradamente mientras el animal se alejaba nadando entre las olas.

“¡Se fijaron cómo se escondió para después agarrar al muchacho? Ya lo estaba cazando”, relató el hombre que captó las imágenes del ataque que no tardaron en hacerse virales en redes sociales.

📌 En una playa de #PuertoVallarta, #Jalisco, un joven ignoró las advertencias de otros bañistas y caminó cerca del agua, donde un enorme cocodrilo intentó arrastrarlo al mar.

Aunque el incidente no terminó en tragedia, sirvió de advertencia para los turistas que visitan esta concurrida playa. Cabe mencionar que expertos recordaron que la presencia de cocodrilos en el norte de Puerto Vallarta es común, debido a la cercanía de la desembocadura del río Ameca, por lo que insistieron en la importancia de respetar las indicaciones de las autoridades para evitar situaciones de riesgo.