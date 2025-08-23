Estudiantes utilizan ChatGPT para estudiar medicina: hay controversia en redes

Un grupo de estudiantes de medicina en México se volvió tendencia en TikTok después de publicar un video donde muestran cómo utilizan la inteligencia artificial para reforzar su estudio.

En el clip, compartido en la cuenta @estrellaaltamiranoo (Dra. Star), se observa a uno de los alumnos pidiéndole a ChatGPT un resumen específico. Al no obtener la respuesta esperada, el joven termina “regañando” al sistema, lo que provoca risas entre sus compañeros. El momento fue titulado con humor: “POV: estudiantes de medicina peleando con ChatGPT”.

Aunque en principio el contenido fue tomado como una broma, rápidamente se viralizó y generó opiniones encontradas. Algunos usuarios señalaron que apoyarse en IA podría restar esfuerzo y preparación a los futuros médicos, mientras que otros defendieron que se trata de una herramienta que ayuda a optimizar el tiempo y repasar de forma dinámica.

Entre los comentarios se leían frases como: “Con la carga de temas en medicina, es lógico usar tecnología” y “Me preocupa que me atiendan estos doctores”.

¿Qué respondieron los estudiantes que utilizan ChatGPT?

La controversia llevó a los propios estudiantes a responder con un segundo video, aclarando que su intención nunca fue mostrar que reemplazan el estudio por ChatGPT. Según explicaron, primero leen los capítulos completos de sus libros y luego utilizan la IA para generar resúmenes, cuestionarios y casos clínicos que refuercen el aprendizaje. “Es una herramienta, no un sustituto del esfuerzo académico”, afirmaron.

Algunos opinan que apoyarse en IA equivale a “hacer trampa”, otros aseguran que su uso responsable puede ser clave para mejorar la organización y la comprensión de los contenidos.